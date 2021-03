En VIDEO: Pasajera malcriada tosió sobre un conductor de Uber y lo roció con gas pimienta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fin de semana pasado causó indignación en redes sociales un video en el cual una mujer agrede a un conductor de Uber en San Francisco, California, luego de que este se negara a darle servicio debido a que ella se negaba a usar su cubrebocas.

Por Infobae

El conductor, de nombre Subhakar Khadka logró grabar el momento en el que la atacante le tose en la nuca, luego intenta quitarle su celular al trabajador de Uber para después quitarle el cubrebocas de manera violenta.

El video fue enviado por Subhakar a medios locales que le dieron difusión a manera de denuncia. Ante esto, Uber declaró a través de un tweet que el comportamiento de la mujer capturada en video era inaceptable, por lo que le suspendió su acceso a la plataforma.

La mujer en cuestión resultó ser una influencer de Instagram que, con su cuenta keepinupwforeign, acumula más de 35 mil seguidores. La mujer de origen persa aseguró a través durante un en vivo de Instagram que iba a tomar acciones legales en contra de Uber. Según ella, el conductor quería dejarlas en una avenida de vía rápida, exponiéndola a ella y a sus 3 acompañantes a los automóviles. Sin embargo, tanto en los videos publicados por ella como el grabado por Subhakar, se les escucha reclamar que las deje en una gasolinera, no a mitad de la autopista, como afirma la influencer estadounidense.

Subhakar amplió para la prensa local que lo después de lo que quedó registrado en vídeo, él se vió obligado a descender del automóvil luego de ser atacado con gas pimienta. Además, mandó a la prensa la conversación que tuvo con Uber, donde solicitaba un apoyo económico para limpiar su automóvil de los restos de gas pimienta que quedaban.

?? ???????: ???????? ???????? ?? Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.

He’s taking a few days off.

SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw

— Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021