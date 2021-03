Suecia ratifica respaldo a Juan Guaidó y condena asedio del régimen de Maduro contras las fuerzas democráticas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde, ratificó este miércoles su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y repudió el asedio de la dictadura de Maduro contra las fuerzas democráticas.

Por vepresidente.com

Durante un encuentro telefónico con el jefe de Estado venezolano, Linde se comprometió en nombre del Gobierno de Suecia, a brindar ayuda humanitaria para los venezolanos más vulnerables.

De igual forma, transmitió su “apoyo a todos los actores que trabajan por un retorno pacífico a la democracia en Venezuela”.

“La persecución de opositores políticos por parte del régimen es inaceptable”, concluyó la jefa de la diplomacia de Suecia.

