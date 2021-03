Líder democrática de Myanmar agradeció a Guaidó por la solidaridad y la lucha ante regímenes autoritarios

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La líder democrática de Myanmar, Thinzar Shunlei Yi, agradeció este jueves 11 de marzo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego de sostener una conversación con el mandatario interino.

lapatilla.com

“Estoy tan inspirada por hablar con Juan Guaidó, Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela y agradecer su apoyo a los pueblos de Myanmar. ¡Que prevalezca nuestra solidaridad contra los regímenes autoritarios!”.

I'm so inspired to talk with Juan Guaido @jguaido , Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela y la. Thanks for you stand with Peoples of Myanmar.

May our solidarity against authoritarian regimes prevails !#whatshappeninginMyanmar #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/ukyQmqZbYK

— Thinzar Shunlei Yi #WhatshappeninginMyanmar (@thinzashunleiyi) March 11, 2021