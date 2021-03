Sergio Ramos rompió el silencio en medio de los rumores de salida del Real Madrid

Posteado en: Deportes, Titulares

Lleva 16 años con la camiseta del Real Madrid y es un símbolo de una de las épocas más brillantes en la historia del gigante europeo. Sergio Ramos, sin embargo, vive horas de extrema incertidumbre cuando restan apenas tres meses para que termine su contrato con el Merengue. En medio de ese contexto, el defensor de 34 años rompió el silencio y respondió preguntas de la prensa.

Por Infobae

“Hay mucha incertidumbre. Me gustaría poder decir algo, pero no hay nada nuevo. Pensaba sólo en volver de la lesión y en acabar del mejor modo posible la temporada. De la renovación no hay nada nuevo. Garantizo que cuando la haya, seré el primero en comunicarla. Pero ahora estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en saborear el año”, dijo en el marco de un evento que sirvió para presentar el documental La Leyenda de Sergio Ramos que tendrá seis capítulos y se emitirá por la plataforma de Amazon a partir del 9 de abril en España y del 18 de junio para el resto del mundo.

Si bien evitó dar más detalles sobre el tema, habló sobre el legado que le gustaría dejar en el fútbol: “Las leyendas se forjan en el día a día. Hay algo que no puedes borrar, el currículo, lo que hayas ganado. Lo único que me preocupa es que se sepa que he sido humilde, trabajador, me he dejado el alma. Pese a la edad, que cumplo ahora 35, Bernabéu decía que no hay jugadores jóvenes o viejos; los hay buenos y malos. Puedo rendir tres, cuatro o cinco años más, si el cuerpo me aguanta y las lesiones me respetan, puedo estar al máximo nivel, trabajo mucho para ello y mi mentalidad siempre va a estar ahí. Cometo errores, pero de todos aprendo. He sido honesto y siempre he dado el máximo”.

El líder del vestuario Merengue también se tomó unos minutos para defender a su amigo Cristiano Ronaldo, quien atraviesa horas de turbulencia en Italia con constantes críticas tras la eliminación de la Juventus ante Porto en la Champions League. “Es el buque insignia de la Juventus. Piensas en la Juve y piensas en Cris. Nosotros, si viene una racha mala, sólo se habla del capitán y del entrenador. Es algo de lo que tienes que mantenerte alejado, Cris marca la diferencia. Nada garantiza el éxito, cualquier equipo te puede ganar en la Champions. Ayer cayó el Barça, anteayer la Juventus… Puede pasarle a cualquier, esperemos que no a nosotros”, señaló.

Además, en charla con el streamer español Ibai, reveló cómo imagina su salida del Real Madrid. “Lo que me gustaría es irme con la conciencia tranquila. Haber dado todo por un club. No sé si será hoy, mañana o dentro de cinco años. Ojalá sea dentro de mucho tiempo. No depende sólo de mi, pero me gustaría irme por la puerta grande”, explicó entre los rumores de una salida en junio.