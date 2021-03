Famosas artistas mexicanas compartieron sus desagradables historias de abuso sexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Las cifras sobre el abuso y acoso sexual cada día son más alarmantes y sinceramente no podemos pensar en alguna mujer cercana a nosotras que no haya sido violentada de alguna u otra forma.

Por: Cultura Colectiva

Ser mujer es difícil, y en un país como México es cada vez más complicado y se convierte en una lucha por sobrevivir y no ser violentada. Nuestro país desgraciadamente es un lugar hostil con las personas del género femenino, con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género, es considerado uno de los peores países para las mujeres.

Las famosas no se escapan a este tipo de violencia sexual y muchas de ellas han levantado la voz para denunciar públicamente las historias de abuso que han vivido, esperando que más mujeres puedan romper el silencio.

Estas son algunos de los desgarradores relatos de las famosas que han vivido abuso sexual

Karla Souza

Durante todo el movimiento de #Metoo, la actriz reveló que en sus inicios como actriz fue víctima de una violación por parte de un director.

«Acabé cediendo de cierta manera a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y me violó».

Stephanie Sigman

Como parte de unas entrevistas para la periodista Carmen Aristegui, la protagonista de Miss Bala confesó que un famoso cineasta la manoseo y acosó en compañía de su esposa.

«Estaba haciendo una fila para entrar al baño y un director muy conocido en festivales internacionales, que generalmente no trabaja con actores, que es un personaje muy excéntrico, llegó, me agarró del pelo, me jaló y me metió con su esposa a un cuarto oscuro y me comenzaron a tocar».

Paola Nuñez

La actriz dijo que aunque el acto sexual no se llevó a cabo, un productor la presionó para tener relaciones y la aterrorizó psicológicamente.

«Me hizo sentir mal actriz, me hizo sentir más desesperada en una de las citas a las 10 de la noche en su oficina. Yo estaba llorando y él me estaba gritando exactamente lo mismo. En ese momento dije ‘él quiere’, efectivamente esto es un acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi vida. Salí llorando de la oficina, le hablé a mi mánager y le dije lo que había pasado y que quería renunciar, y renuncié. Al día siguiente él habló con mi mánager y le dijo ‘ya no quiero que Paola sea parte de la película’. Me sentí tan culpable porque no estaba cien por ciento segura (de que fuera acoso), ahora estoy cien por ciento segura de qué es lo había pasado».

Ana Claudia Talancón

Ana Claudia Talancón reveló que al igual que Karla Souza, también ha sufrido de acoso sexual durante su carrera artística.

«A veces la gente puede no acosarte sexualmente, pero puede haber diferentes tipos de abuso que pueden ser desde ciertas clases de intimidaciones hasta acosos directamente sexuales. No ha sido nada más una vez. Desgraciadamente, alguna vez me acuerdo yo estaba muy jovencita, muy chica y me intimidé totalmente con alguien que estaba hablando por teléfono, mientras estaba firmando un contrato. Se portó de lo más grosero en la llamada telefónica y al voltearse (dijo) ‘si bueno, cómo estamos’, diciendo vas a firmar el contrato o hay una lista de niñas listas para firmar el contrato que te estamos ofreciendo a ti. En ese momento yo pensaba: ‘no, pero lo quiero leer, espérenme’. No supe bien qué hacer, gracias a Dios las cosas se resolvieron bien, pero fue intimidante, y algunas otras veces con personas que abusan de su poder»

Kate del Castillo

En el documental El día que conocí al Chapo, Kate confirmó que la empresa usaba a sus actrices para entretener a los publicistas y patrocinadores.

«Eras básicamente una elegida así guau si te invitaban a las comidas de publicidad, porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero y compran los tiempos en Televisa. Después me hablaron y me dijeron: ‘¡Cómo que no vas a ir!’ Casi, casi, ¡no te estamos preguntando! A mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté».

