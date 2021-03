Descubren una bacteria que recurre a la mecánica cuántica para sobrevivir

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Científicos de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Washington han descubierto una bacteria que utiliza un efecto mecánico cuántico para realizar la fotosíntesis y evitar que sus sistemas sean dañados por el oxígeno del medio ambiente.

Por actualidad.rt.com

Durante su investigación, el equipo estudió un microorganismo fotosintético de la familia ‘Chlorobiaceae’, conocido como bacteria verde del azufre, el cual es severamente afectado por el oxígeno. Incluso cantidades mínimas de este gas podrían dañar gravemente sus sistemas de captación de luz, a partir de los cuales produce energía química.

No obstante, la bacteria previene la oxidación de sus sistemas al utilizar un efecto mecánico cuántico llamado acoplamiento vibrónico para “ajustar” su sistema de manera que pierda energía en presencia de oxígeno, evitando que este arruine su aparato fotosintético, señalan los académicos en una investigación publicada recientemente en PNAS.

