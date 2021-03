Predicciones: ¿Quién debería y quién ganará en los Grammy 2021?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La noche más importante de la música finalmente se llevará a cabo este domingo 14 de marzo. Sin duda, es una oportunidad de celebrar a artistas y disfrutar de especiales presentaciones. Sin embargo, los Grammy también son una noche de apuestas, con múltiples predicciones en torno a quién será triunfante.

Con información de El Farandi

Por esto, desde Rock & Pop tenemos nuestras propias predicciones de quienes se alzarán con una estatuilla en los Premios Grammy. A continuación, repasaremos algunas de las categorías más importantes y los nombres que podrían ser los ganadores.

Predicciones a los Grammy 2021

Álbum del Año

La categoría más importante de la noche, ‘Álbum del Año’, es también una de las más controversiales de la ceremonia. Y es que hay múltiples sorpresas, como Jhené Aiko con ‘Chilombo’, Jacob Collier con ‘Djesse Vol. 3’ y Black Pumas con su homónimo deluxe.

Si las cosas son justas, este año la categoría debería volver a ganar una mujer. Las hermanas Haim tienen el que es su mejor álbum en la lista, mientras que Dua Lipa podría ser de las favoritas gracias a su exitoso ‘Future Nostalgia’. Sin embargo, si de predicciones se trata, es difícil apostar en contra de Taylor Swift en los Grammy, sobre todo con un álbum tan relevante como ‘Folklore’.

¿Quién debería ganar?: Haim – Women in Music, Pt. III

¿Quién ganará?: Taylor Swift – Folklore

Grabación del Año

Muchas personas no comprenden la diferencia entre Grabación y Canción del Año. La primera de estas premia a todo el equipo detrás del tema, mientras que la segunda le otorga la estatuilla a los compositores. Por esto, Grabación suele ir al éxito del año.

Con la polémica de tener a The Weeknd fuera de esta categoría, Dua Lipa podría tener el camino abierto gracias a su éxito ‘Don’t Start Now’. Sin embargo, Billie Eilish ya arrasó el año pasado, incluyendo en esta categoría, por lo que podría amenazar. Además, se encuentra Beyoncé, quien jamás debe ser ignorada en las predicciones de los Grammy.

¿Quién debería ganar?: Dua Lipa – Don’t Start Now

¿Quién va a ganar?: Dua Lipa – Don’t Start Now

The Weeknd llama a boicotear los Premios Grammy

La voz de “Blinding Lights” no fue nominado para ningún premio este año y anunció que ya no autorizará a su sello a entregarles su música.

Canción del Año

Últimamente, se repite la tendencia de que Grabación y Canción van para el mismo artista, por lo que Dua Lipa podría ganar en ambas. Sin embargo, su competencia es aun más grande aquí, con temas socialmente relevantes como ‘I Can’t Breathe’ de H.E.R y la cautivante ‘Cardigan’ de Taylor Swift.

¿Quién debería ganar?: Dua Lipa – Don’t Start Now

¿Quién va a ganar?: Dua Lipa – Don’t Start Now

Artista nuevo

Una de las categorías más entretenidas para las predicciones de los Grammy, es sin duda Artista Nuevo. Y es que, a pesar de que muchos no son estrictamente nuevos, estos artistas son algunos de los más emocionantes y prometedores de la industria.

En un mundo justo, Megan Thee Stallion tendría esta categoría asegurada con el exitoso álbum que tuvo en 2020. Sin embargo, tampoco se puede descartar a alguien como Doja Cat, quien se convirtió en viral de un día al otro. Además, jamás duden que los Grammy puedan premiar a un nombre tan emocionante de la música como lo es Phoebe Bridgers.

¿Quién debería ganar?: Megan Thee Stallion

¿Quién va a ganar?: Phoebe Bridgers

Canción Pop Solista

¿Se puede ver esta categoría y apostar por alguien que no sea Dua Lipa, Harry Styles o Taylor Swift? Sin duda este será el trío competitivo de la noche, con ‘Don’t Start Now’, ‘Watermelon Sugar’ y ‘Cardigan’, respectivamente.

Cualquiera de estos tres podría terminar ganando, pero Dua Lipa tiene la principal delantera. Sin embargo, el año pasado esta categoría fue distinta a Canción del Año, por lo que Taylor Swift facilmente podría alzarse con este premio.

¿Quién debería ganar?: Dua Lipa – Don’t Start Now

¿Quién va a ganar?: Dua Lipa – Don’t Start Now

Dúo Pop

Pese a ser una categoría que no se le suele presentar tanta atención, es quizás de las más emocionantes de la noche. Y es que aquí competirán Taylor Swift con Bon Iver, BTS, Lady Gaga con Ariana Grande, Justin Bieber con Quavo y Dua Lipa con J Balvin.

La verdad es que Taylor Swift no se puede ir con las manos vacías, sobre todo con un álbum como ‘Folklore’. Además, ‘exile’ es una de las mejores canciones de su carrera, con la participación del también favorito de la academia, Bon Iver. Sin embargo, no descarten que BTS de la sorpresa y el mundo enloquezca.

¿Quién debería ganar?: Taylor Swift & Bon Iver – Exile

¿Quién va a ganar?: Taylor Swift & Bon Iver – Exile

Álbum Pop

Pese a que se celebró el regreso de Lady Gaga con ‘Chromatica’, la verdad es que esta carrera está entre Taylor Swift y Dua Lipa. Las dos presentaron increíbles materiales de géneros completamente distintos y en un mundo perfecto, ambas se llevarían el premio. Sin embargo, con Swift a la delantera de Álbum del Año, esperen que esto se repita también en la categoría de disco pop.

¿Quién debería ganar?: Dua Lipa – Future Nostalgia

¿Quién va a ganar?: Taylor Swift – folklore

Interpretación Rock

Por primera vez en la historia de los Grammy, solo hay mujeres nominadas a esta categoría. Todo un triunfo en el género, considerando que son precisamente estas las que han lanzado los mejores discos de rock en los últimos años.

Aquí debería haber una carrera entre Haim, Phoebe Bridgers y Fiona Apple. Las primeras podrían vencer gracias a tener el Álbum del Año, pero es difícil apuntar en contra de Fiona. Sin embargo, sería ideal que el Grammy fuera a un acto más desconocido como Big Thief.

¿Quién debería ganar?: Big Thief – Not

¿Quién va a ganar?: Fiona Apple – Shameika

Canción de Rock

La única gran diferencia de esta categoría, es la inclusión de Tame Impala. Sin embargo, la banda tiene pocas opciones de ganar el Grammy en contra de Fiona Apple y otras de las mujeres de esta categoría. Pero, esta puede ser la gran oportunidad de Phoebe Bridgers.

¿Quién debería ganar?: Fiona Apple – Shameika

¿Quién va a ganar?: Fiona Apple – Shameika

Álbum de Rock

La mayoría de las mujeres anteriormente nominadas, van por la categoría de alternativo. Por esto, se deja la cancha abierta para que alguien más se lleve el premio. Aquí aparecen The Strokes, quienes tienen todo para arrasar. Sin embargo, Michael Kiwanuka sería una linda sorpresa.

¿Quién debería ganar?: The Strokes – The New Abnormal

¿Quién va a ganar?: The Strokes – The New Abnormal

Álbum Alternativo

Fiona Apple. No hay muchas más opciones en esta categorías. Y es que su álbum es considerado como el mejor del 2020 y uno de los más importantes de los últimos años. Si la cantante no triunfa, sería uno de los grandes robos de la noche. Sin embargo, Beck ya ha ganado esta categoría en los Grammy sin merecerlo anteriormente, por lo que no es fácil descartarlo.

¿Quién debería ganar?: Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters

¿Quién va a ganar?: Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters