El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 15 de marzo de 2021

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Quieres que todo suceda ya, pero no te mueves lo suficientemente rápido. A partir de ahora resultados dependen de la fuerza, constancia y seguridad con que avances. No tiene que suceder ya, necesitas pulir alguno detalles.

Tauro

Necesitas mantenerte en tu centro de paz para hacer las cosas bien. Si estás nervioso, te sientes inseguro o te falta confianza en ti mismo necesitas detenerte, buscar dentro de ti, solucionar tus asuntos internos y tratar de estar lo más tranquilo posible. Después podrás comerte al mundo.

Géminis

Hoy conversar hasta llegar a acuerdos, sin importar cuánto tiempo te tome es tu única opción para alcanzar tus metas. Dos cabezas piensan mejor que una y si son 3 o 4 mucho mejor. El trabajo en equipo fortalece las ideas y las hace más realistas.

Cáncer

Estás cansado de las pregunta sin respuestas. Te sientes confundido, un día crees en alguien y al día siguiente descubres que no es como pensabas. Pero como no está en tus manos desenmascarar a nadie lo mejor es quedarse tranquilo. Es una situación que no depende de ti. No te involucres.

Leo

No puedes esperar más. Necesitas que las cosas sucedan y aunque las condiciones no son las propicias creas otras que si lo sean. Te mueves rápido y de forma inteligente, recurres a expertos en el tema y manejas todo a tu antojo. El universo conspira para que todo sea como tiene que ser.

Virgo

Haces un escándalo de la nada. Te sientes impotente y de tanto pensar creas un problema de la nada, pero en realidad no todo es tan grave como piensas. En realidad el día transcurre tranquilo, sin mayores problemas, claro, salvo el que ronda por tu cabeza.

Libra

Cuando amas lo haces intensamente, pero cuando no es así simplemente eres indiferente. No es que seas malo o egoísta, tiene que ver con ser selectivo y rodearte sólo de quienes quieres de verdad. Esperas demasiado de los demás y al final te decepcionas. Es parte de lo mismo.

Escorpio

Si lo has intentado todo y no funciona, comienza a pensar que no es por allí. No necesariamente es u fracaso ni un error e incluso, puede que sea para ti pero no por ahora, sino más adelante. Suéltalo por un rato y enfócate en algo más productivo.

Sagitario

Te cuesta ponerte en los zapatos del otro. Dudas de sus palabras y sus intenciones. Te concentras únicamente en lo que piensas y en lo que quieres y estás seguro que puedes lograrlo a pesar de que todo indique que no. Lo que no es, no es y este es uno de esos casos. Es hora de soltar y crear nuevas metas.

Capricornio

No todo esta tan mal como parece. Cuánto estamos estresados nuestro cerebro no computa toda la información, nos cuesta entender y nos desesperamos. Al final reaccionamos desproporcionadamente y hablamos más de la cuenta y herimos a los involucrados. Hoy puedes matar un sentimiento por no tender filtro.

Acuario

Te levantas con todas las ganas, dispuesto a conquistar el mundo, pero te cuesta mantener el mismo ritmo a lo largo del día. La clave no está en tu entorno, ni quiera en otras personas. Si no hay motivación por lo menos que haya disciplina.

Piscis

Eres capaz de hacer varias cosas a la vez y de hacerlas bien y lo más importante: no descuidar ninguna. Hoy necesitarás de tu astucia, inteligencia y capacidades para hacer que todo funcione, será sacrificado pero productivo. Tienes un plan definido y no dudas en ponerlo en práctica.