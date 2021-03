“No vengan a Estados Unidos”, advirtió Biden a los migrantes (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió este martes a los menores y familias indocumentadas que protagonizan la última oleada migratoria a Estados Unidos que se queden en sus países.

“No vengan (a Estados Unidos). No se vayan de su pueblo, ciudad o comunidad”, dijo Biden en una entrevista con ABC News que se emitirá este miércoles, pero de la que la cadena adelantó hoy algunas partes.

EXCLUSIVE: @GStephanopoulos presses Pres. Biden on the border crisis.

"Do you have to say quite clearly, 'Don't come'?

Biden: "Yes, I can say quite clearly: Don't come over…Don’t leave your town or city or community." https://t.co/eNhw9ARhzg pic.twitter.com/isbaH4SD5y

— ABC News (@ABC) March 16, 2021