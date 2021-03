Oscar D’ León celebra 49 años de carrera con mucha salsa y sabor

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Escribir sobre Oscar D’León y haciendo énfasis en su carrera llevaría muchas líneas. El embajador de la música latina en el mundo está de aniversario artístico. Pues, arribó a 49 años de carrera. Se dice fácil, ha habido mucha tela que cortar, no sólo en Venezuela, también en el mundo entero.

Oscar Emilio León Simosa, mejor conocido como Oscar D’León, “El Sonero del Mundo”, LA LEYENDA, es sin duda un hombre que a lo largo de su carrera se ha hecho un nombre como pocos en el mundo de la música. Un venezolano de excepción nacido en Caracas, Antímano. Su talento innato fue creciendo y hoy por hoy, es el más grande exponente patrio venezolano del género caribeño y otros ritmos musicales, donde ha demostrados ser un artista global.

Ha sido aclamado en Europa, Asia, Africa, toda América, y hasta puso a bailar salsa a los japoneses. Su carrera se inició junto a su creación: La Dimensión Latina, un 13 de marzo hace 49 años y hoy es hijo ilustre del mundo, voz universal y patrimonio musical de la humanidad.

Éxitos tras éxitos a lo largo de su fructífera carrera como: “Mi bajo y yo”, “El baile del suavecito”, “Bravo de verdad”, “Llorarás”, “La Vela”, “Divina Niña”, “Taboga”, “Juancito Trucupey”, “El frutero”, Padre e Hijo, La Mazukamba, Detalles, “Parampampam” y “Dolor cobarde”, son sólo parte de sus más sonados hits para la época, hoy convertidos en leyenda.

Ninguno como él ha logrado tantos éxitos en la industria musical. Y se ha presentado en tantos países en los 5 continentes. Ha logrado 5 premios de la Academia, incluyendo 1 Grammy Americano y Grammy a la Excelencia Musical.

Una de las actividades que merece resaltar es que Oscar D’ León desde hace 49 años, de manera consecutiva e ininterrumpida está presente en los más importantes festivales de música del mundo. Ganándose de manera unánime en todo el globo terráqueo, el calificativo de “SONERO DEL MUNDO”. Con más de 60 discos de larga duración. Su género innato es la Salsa, pero ha grabado Boleros, Baladas, Jazz, Aguinaldos, Gaitas, Bambucos, Rancheras, Son y Afro, demostrando una voz única, talento particular, humildad y principios que son indiscutibles, y su arraigo en el corazón de la gente es puro y sonante como cada palpitación de sus seguidores alrededor del mundo. No hay otro artista en la actualidad que tenga en su haber canciones en tantos géneros y con tan sobrado éxito.

Pero, el éxito de Oscar D’León, no sólo se limita al mundo del disco. Ha participado con su voz en dos cintas hollywoodenses como “Aventuras de un emperador” y “Mi villano favorito 2”, donde interpretó el tema “Cielito Lindo”.

Ha recibido múltiples distinciones en todo el mundo como en 1998, cuando la ciudad de Nueva York, declaró el 15 de marzo como el Día de Oscar D’ León. También, circulan en Japón comics alusivos al Sonero. En Francia existe una calle que lleva su nombre. En Barquisimeto, capital del estado Lara en Venezuela, hay un boulevard musical en su honor. El día 17 de octubre tiene lo propio en la ciudad de Miami, como Día de Oscar D’ León. En el Festival Internacional de Viña del Mar en Chile, fungió como Jurado y cerró el festival con broche de oro, con una presentación majestuosa; obteniendo Gaviota de Plata y de Oro, por su gran calidad musical y preferencia del público. Su participación en el 2015 del festival de festivales Viña del Mar, marcó un hito en la historia del evento.

Capítulo aparte merece su CD antológico, “Oscar D’ León Clásicos de Big Band” es una mega producción grabada entre Nasville, cuna de la música anglo y Miami. Dos CDs grabados en idioma español y en inglés, con temas emblemáticos del pentagrama musical mundial como: como “My Way, New York, New York, Fly Me To The Moon, Sway”, Cachito, I’ve got you under my skin, Fly me to, Volare, I did it my way, New York, New York, Perhaps, Sway, Cachito Mio, Copacabana, Starngers in the night. En español temas como: Te llevo bajo la piel, Llévame a la luna, Volare, A mi manera, New york, New York, Quizás, Quizás, Quizás, Quién será, Frenesí, Cachito Mío, Extraños en la Noche, entre muchos otros.

La imagen de Oscar D’ León, es vivo ejemplo de constancia, trabajo y disciplina. En el 2015 recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), perteneciente al Instituto Pedagógico de Caracas. También, se presentó con éxito rotundo en el Hollywood Bowl, con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, dirigida por el también venezolano Gustavo Dudamel.

Oscar D´León, es un verdadero artista global, multifacético y sobre todo un venezolano de corazón universal, un latino por excelencia que sin duda se ha convertido por su talento, acciones y ejemplos en un embajador latino por excelencia en el mundo. El más carismático y de mayor penetración en los distintos mercados del mundo.

Ahora, cuando festeja sus 49 años de trayectoria, prepara buenas nuevas, esperando que la pandemia disminuya, y poder seguir poniendo a bailar al mundo con sendas presentaciones y con nuevos proyectos y sorpresas para festejar su vivo legado. Para este 2021, vienen nuevas propuestas y preparar lo que será la gran conmemoración de sus 50 años de exitosa carrera profesional. Sabrosooo !!!