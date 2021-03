La brutal pelea entre dos jugadores de hockey en pleno partido sobre hielo (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Los conflictos entre protagonistas suele ser una moneda corriente en el mundo del deporte. Cada más alto el nivel, mayor es la presión y la importancia de cada encuentro y en consecuencia, cualquier detalle entre los protagonistas puede generar la chispa que arranque una pelea dentro del campo de juego. En el hockey sobre hielo este combo se combina con el premiso que existe para tomarse a golpe de puños sobre plena pista.

Por Infobae

En un encuentro entre Calgary Flames y Edmonton Oilers nuevamente se pudo observar una pelea en medio del juego. Jujhar Khaira derribó de manera violenta a Oliver Kylington, jugador del equipo local. Al no haber sanciones por parte de los árbitros, Brett Ritchie se encargó de vengar a su compañero desmayando de un puñetazo en la cara del responsable de la lesión anterior.

Lo llamativo de estos casos es que en las ligas estadounidenses de hockey sobre hielo se permiten las peleas mano a mano hasta que uno de los dos implicados caiga al suelo. La cultura de pelea en dicho deporte se conoce con el nombre de “el código”. Los árbitros lo permiten cuando un jugador piensa que alguien pague las consecuencias de hacer algo malo como en el caso de Jujhar Khaira.

Por eso, no es que los árbitros observan por diversión los conflictos, sino que en 1922 la National Hockey League (NHL) introdujo la Regla 56, la cual otorgaba una penalización de cinco minutos a los jugadores que peleaban en lugar de expulsarlos totalmente del partido. Pero para poder enfrentar a un oponente hay un paso a paso previo a respetar antes que se pueda arrancar a luchar sobre la pista.

Antes de cualquier pelea, debe haber un acuerdo verbal en el momento donde los implicados estén de acuerdo a luchar. Para empezar, al comienzo de la misma, ambos jugadores deben soltar sus palos, para evitar que se transformen en armas. También se deben quitar los guantes que están hechos de cuero duro y plástico, los cuales pueden aumentar las lesiones.

Dentro de lo permitido, está que ambos deportistas pueden sostener la camiseta del oponente y pelear con una mano para así mantener el equilibrio en el hielo. Como fue mencionado anteriormente, la riña finaliza cuando uno de los dos protagonistas cae sobre el hielo. En caso de que se continúe desde ese punto, los jugadores se enfrentan a recibir grandes sanciones por parte de la NHL.

