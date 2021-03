Piloto venezolano vinculado a El Aissami condenado a prisión tras admitir su colaboración con el régimen

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Este miércoles 17 de marzo, el periodista Joshua Goodman, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que el piloto venezolano Víctor Mones Coro, ha sido sentenciado a más de cuatro años de prisión por sus vínculos con Tareck El Aissami.

Mones Coro, admitió que colaboró con el vicepresidente económico del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, para buscar burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos.

“Piloto venezolano Víctor Mones sentenciado a más de 4 años de prisión por ayudar a Tareck El Aissami

y a otros a violar las sanciones de Estados Unidos.”, fue parte de lo expresado por el periodista.

Según Goodman, Mones le habría dicho a un juez federal de Nueva York que “sabía que esto era lo incorrecto”.

Agregando que sus servicios de vuelo ayudaron a una “dictadura malvada” y “fallida”, detalló el periodista.

Victor Mones Coro, venezolano con nacionalidad estadounidense fue arrestado en marzo de 2019 y era el antiguo dueño de American Charter Services, una compañía de alquiler de aeronaves particulares, se declaró culpable en Estados Unidos por violar la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, también conocida como la Ley Kingpin.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 17, 2021