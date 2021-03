Alex Saab pidiendo cacao: Emite recurso para desestimar cargos en su contra de lavado de dinero

Este jueves 18 de marzo, el periodista Joshua Goodman, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó sobre la solicitud de Alex Saab para argumentar a favor de la desestimación de los cargos de lavado de dinero antes de que se niegue una eventual extradición.

lapatilla.com

“Si Saab desea plantear desafíos fundamentales a la acusación, puede aparecer físicamente en este distrito como el gobierno ha solicitado en repetidas ocasiones “, escribió el juez Scola

NEW: Alex Saab's request to argue for dismissal of money laundering charges before eventual extradition is denied. "If Saab wishes to raise fundamental challenges to the indictment, he may physically appear in this

district as the Govt has repeatedly requested," Judge Scola wrote pic.twitter.com/ZTEGznXOOO

