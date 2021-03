Familia demanda a compañía de electricidad en Texas por la muerte de un abuelo que usaba respirador

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una familia está demandando a su compañía de electricidad después que un anciano murió por un corte de energía que lo dejó sin poder usar su respirador.

Por Khou 11

Traducción libre de lapatilla.com

James Jones, de 83 años, que tenía una afección pulmonar crónica, murió en febrero después de que una tormenta invernal en Texas provocara enormes cortes de energía que le impidieron usar una máquina que lo ayudara a respirar.

Ahora su hija, Pamela Bunkley, del condado de Harris, Texas, está demandando a CenterPoint Energy por 1 millón de dólares luego de la muerte de su padre.

El abogado de Bunkley, Benny Agosto Jr, comenta que la causa de muerte que figura en el certificado de defunción es EPOC, una enfermedad pulmonar peligrosa, y la causa secundaria de muerte figura como la tormenta de invierno de febrero de 2021.

Bunkley relata que Jones necesitaba un respirador para ayudarlo a respirar y que cuando el CenterPoint advirtió sobre apagones debido a una explosión ártica entrante, la familia trató de prepararse lo mejor que pudo.

Ella asegura que la familia tenía un respirador de batería de mano de respaldo para llenar los huecos durante los cortes de energía. Sin embagor Bunkley asegura que el respirador de respaldo solo está diseñado para funcionar durante tres o cuatro horas a la vez, y Jones tendría que estar sin el respetador mientras lo recargaban en el automóvil.

Bunkley agregó que se quedaron sin energía durante 24 horas durante el primer apagón y cuando finalmente volvió a encenderse, Bunkley recuerda que se cortó la energía nuevamente unas cinco horas después, en las primeras horas del 17 de febrero.

Fue entonces cuando Jones fue encontrado en el piso pidiendo ayuda mientras trataba de gatear hasta su respirador de respaldo después de que el principal, que estaba enchufado a la pared, dejó de funcionar.

“Se estaba cansando cada vez más a lo largo del día”, explicó Bunkley. “Le grité a mi esposo que entrara y ayudara. Le estaba diciendo a mi papá que teníamos que llevarte al hospital. Y él decia que: No quiero ser una carga para nadie”, relata Bunkley.

Bunkley informó que su padre fue declarado muerto en la sala de emergencias de un hospital.

El abogado de la familia, Benny Agosto Jr, aclaró que “CenterPoint no se preparó para la tormenta de invierno y no le importó. Y digo eso, no vagamente, lo digo porque había otras comunidades en Houston que tenían todo la energía. Sin duda, la muerte del señor Jones fue causada en parte por la distribución negligente de energía de CenterPoint durante la tormenta de invierno de febrero de 2021. Incluso asumiendo el papel de ERCOT (organismo de supervisión de energía de Texas) en la crisis, los habitantes de Houston se dieron cuenta personalmente de las fallas de CenterPoint”.

“Es intolerable que el señor Jones haya tenido que luchar para sobrevivir mientras otros habitantes de Houston nunca perdieron la electricidad”, añadió.

Tracy Bunkley, el esposo de Pamela Bunkley, agregó que “Si dices que vas a sufrir apagones continuos y tienes un plan, entonces debes poner en práctica ese plan”.

“Habríamos podido ajustarnos en consecuencia si estuviéramos debidamente informados”, agregó Pamela Bunkley.

Bunkley está demandando a CenterPoint Energy, Inc. por al menos 1 millón de dólares.

Wrongful death lawsuit filed against #centerpointenergy after last month’s winter storm. James Jones had COPD & had a backup battery powered respirator to get him through the “rolling blackouts”. But, family says he couldn’t sustain 24+ hours without power. Tune into #KHOU11 @ 10 pic.twitter.com/5BPlyS5hkL

— Lauren Talarico (@KHOULauren) March 17, 2021