EEUU: Resuelven un asesinato de hace 37 años luego de que el responsable confesara antes de morir

La oficina del fiscal del condado de Plymouth (Massachusetts, EE.UU.) anunció este jueves la resolución de un crimen ocurrido hace 37 años, gracias a la información aportada por un hombre que escuchó la confesión del asesino antes de que este muriera el año pasado.

Por actualidad.rt.com

En febrero de 2020, al día siguiente de la muerte de Jesse Aylward, presunto asesino de Virginia Hannon, un hombre que aseguró ser su amigo contactó a la Policía y entregó información que dio nueva vida a ese viejo caso sin resolver.

Según ese hombre, Aylward le confesó a principios de 2019 que “hace muchos años” había matado a una mujer en Pembroke, un pueblo ubicado en Plymouth.

37 years later, justice for Virginia Hannon. Thank you to all those who never gave up on finding her killer. pic.twitter.com/6LYMNb8bIn

— DA Tim Cruz (@PlymouthCtyDAO) March 18, 2021