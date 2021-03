El adorable momento en que un niño de 6 años calma a su hermano de 4 años durante una rabieta (VIDEO)

La familia logró filmar a un niño de seis años con la cabeza fría calmando a su hermano de cuatro años durante una rabieta haciendo que su hermano menor respirara profundamente.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Ashley Michelle, de California, filmó el conmovedor encuentro entre sus hijos, que comenzó con la rabieta de su hijo menor, Cory, por no poder jugar a Nintendo.

En la grabación se escucha a Noah, el hermano mayor decir: “Entiendo el dolor que sientes, pero tienes que esperar, aún no ha terminado”.

Ashley luego comenzó a filmar mientras Noah dirigía la respiración profunda para Cory, mientras sostenía suavemente uno de los codos del hermano menor y decía: Respira.

Claramente intrigado por el comportamiento tranquilo de Noah, Cory trató de respirar profundamente, al instante dejó de llorar y Noah le dice: “Ves” y se llevó al niño a jugar después de la impresionante meditación.

Ashley se sintió profundamente conmovida por la interacción entre sus hijos y escribió: “Mi hijo de cuatro años estaba a punto de tener una rabieta y mi hijo de 6 años lo ayudó a controlar su respiración para que pudiera calmarse…. Yo diría que estoy jodidamente bien. Algunos de ustedes le preguntaron por qué estaba llorando, quería jugar a la Nintendo”.

My four year old was about to have a whole tantrum and my 6 year old helped him manage his breathing so he could calm down…. I’d say I’m doing freaking alright pic.twitter.com/wkGYPn0H4a

— ??B? O? Y? MOM?? (@Ashleyoutloud) March 15, 2021