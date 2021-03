Reportan bombardeos en el Alto Apure por parte de la Fanb contra campamentos de la guerrilla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Entre la madrugada y la mañana de este domingo se han reportado varios bombardeos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra campamentos de guerrilleros colombianos, los hechos están ocurriendo en la población de la Victoria de Los Arenales en el Alto Apure.

Por pdctv.info

“Fuentes militares reportan un bombardeo durante la madrugada de este domingo #21Mar en Los Arenales, Alto Apure. Aviones, helicópteros y tropa de tierra con artillería pesada, estarían en combate con grupos irregulares de la zona”, informó la periodista Beatriz Galindo a través de su cuenta en Twitter.

Agregando que “fuentes militares reportan el desplazamiento de Tropa de las Fuerzas Armadas Venezolanas y funcionarios de las #FAES. El objetivo sería atacar campamentos de las #FARC que se encuentran en Apure”.

Heavy fighting in Apure between the Venezuelan military and a rogue FARC group, reports of Venezuelan military helicopters in the area as well as airstrikes from aircraft.#Venezuela

— CNW (@ConflictsW) March 21, 2021