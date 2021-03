Policía escoltó a un hombre semidesnudo tras tiroteo en Colorado (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un video muestra a un aparente sospechoso en el tiroteo de este lunes esposado y caminando hacia una camilla en Boulder, Colorado de EEUU. Varios policías escoltaron al hombre, vestido solo con pantalones cortos, hasta una camilla. Su pierna derecha estaba cubierta de sangre.

El tiroteo tuvo lugar en la tienda de comestibles King Soopers, y desde entonces el Departamento de Policía de Boulder advirtió al público que la situación aún podría continuar.

“Esta es todavía una escena muy activa”, tuiteó el departamento.

Una segunda notificación de emergencia salió poco tiempo después, advirtiendo de un individuo armado que posiblemente podría estar relacionado con el tiroteo. Sin embargo, no hay certeza del rol que jugó el hombre escoltado durante el incidente del supermercado aunque se presume que sería el presunto autor de la masacre y que ya estaría detenido.

Hasta los momento, las autoridades señalaron que hubo “varios muertos” tras la tragedia.

Con información de Daily Caller

Traducción del inglés al castellano por lapatilla.com

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

— Reuters (@Reuters) March 22, 2021