Tiroteo en supermercado de EEUU dejó varios muertos, incluyendo un policía

Varias personas murieron el lunes, incluido un oficial de policía, cuando un hombre armado ingresó a un supermercado en Boulder, Colorado, y comenzó a disparar, el segundo tiroteo masivo en Estados Unidos en una semana.

Por US Today

Traducción libre del inglés al castellano por lapatilla.com

El comandante Kerry Yamaguchi del Departamento de Policía de Boulder dijo que aún no sabía cuántas personas habían muerto, pero dijo que una era miembro del departamento. Yamaguchi también dijo que una persona de interés está bajo custodia.

La policía de Boulder, armada con equipo táctico y rifles, respondió por la tarde a los informes de un tirador activo en un supermercado King Soopers. La oficina del FBI en Denver tuiteó que está ayudando en la investigación del incidente a pedido de la policía de Boulder.

Commander Kerry Yamaguchi, of the Boulder Police Department: "There was loss of life. There were multiple people who were killed in this incident. I'm sorry to have to report that one of them was a Boulder police officer." pic.twitter.com/Y6Ox1717tT

— USA TODAY (@USATODAY) March 23, 2021