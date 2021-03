Tres horas de tensión en medio de la masacre de Colorado: El video que grabó un reportero en pleno tiroteo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un reportero que acababa de salir del supermercado en el que se desarrolló la masacre de Colorado del lunes, en la que murieron 10 personas, grabó las escenas del tiroteo cuando todavía estaba en desarrollo, en una transmisión en vivo que ha desatado todo tipo de reacciones.

Dean Schiller dijo que acababa de salir del supermercado cuando oyó los primeros disparos. Vio a tres personas tumbadas boca abajo, una en un portal y dos en el aparcamiento, sin saber si todavía estaban vivas. La reacción de Schiller, quien se identifica como “periodista ciudadano”, fue sacar el celular y comenzar a transmitir lo que pasaba.

“Acaba de pasar algo aquí, alguien está caído”, advirtió en el comienzo del video. “¿Viste a dónde fue el tirador? ¡Hay gente tirada en la calle, necesitamos al 911 aquí ahora!”, reclamó. Tenía el celular en la mano, pero no llamó al servicio de Emergencias, que afortunadamente ya estaba en camino.

Another mass murder in Colorado! This time at the King Soopers (Kroger) supermarket in Boulder. So tragic.

This video seems legit. via Dean Schiller pic.twitter.com/YC20PUhrCz

— Mile High Joe (@MileHighJoe1) March 23, 2021