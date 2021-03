¡Desgarrador! Osos estuvieron 17 años encerrados a oscuras en un sótano en Vietnam (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un grupo de protectores de animales encontró el martes a dos osos asiáticos en el sótano de una tienda de ropa en Son La, al norte de Vietnam, y los rescataron para luego transportarlos a un santuario en Ninh Binh, donde les espera una larga recuperación, según reportó este miércoles la organización mundial de bienestar animal Four Paws.

Por Infobae

Los rescatistas de Four Paws estiman que los dos osos -un macho llamado Xuan y una hembra llamada Mo- vivieron en completa oscuridad durante 17 años en ese sótano y sólo pudieron ver una luz artificial cuando fueron sometidos a procedimientos de extracción de bilis, una sustancia utilizada como remedio en la medicina china tradicional.

Testigos del rescate afirmaron estar consternados por las condiciones en las que sobrevivieron estos animales durante tantos años: las jaulas estaban oxidadas y sucias, apenas había ventilación, sus captores los dejaban solos a oscuras durante horas, no tenían ningún estímulo y eran alimentados con verduras podridas.

