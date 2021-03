Régimen habría enviado un comando de las Faes desde Caracas tras choques armados en Apure (FOTOS)

El régimen de Nicolás Maduro habría dispuesto este miércoles 24 de marzo de un comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la PNB para brindar apoyo a la Fuerza Armada en el estado Apure, tras los recientes atentados de guerrilleros en la zona.

lapatilla.com

De acuerdo a @ConflictsW, los oficiales se habrían trasladado en un avión E-190 de la aerolínea Conviasa desde Caracas hasta el aeropuerto Mayor Buenaventura Vivas, en Santo Domingo, estado Táchira.

It would appear that FAES from Caracas have been sent to Apure.

Photos appeared showing FAES officers getting onto a Conviasa E-190 at Caracas. (I’ve tried to confirm it in the posts below) #Venezuela pic.twitter.com/5ObhjMy2Cy

— CNW (@ConflictsW) March 24, 2021