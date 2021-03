Etiqueta de comportamiento del casino

Posteado en: Titulares

No importa si eres un amante de las tragamonedas o un devoto de los mejores casinos online España, estamos seguros de que has notado que las personas en los casinos tradicionales en los que has estado se comportan de cierta manera particular.

Así que, si quieres ser aceptado como un jugador serio y no solo como un novato que quiere hacer girar la ruleta, tendrás que aprender a comportarse correctamente y a seguir la etiqueta del casino, sin importar si estás en la mesa de blackjack o en la mesa de la ruleta.

Reglas generales del casino y etiqueta de juego

Ciertamente, los casinos tradicionales son un poco abrumadores en las primeras dos visitas. Además, hay algunas reglas no escritas sobre cómo comportarse y cuando alguien las rompe, todos se dan cuenta de que es un novato. Para facilitarte las cosas, hemos preparado unas pautas de etiqueta básicas que subrayan las reglas más importantes:

* Sé cortés. Estás ahí para divertirte y, si no tienes éxito, no debes desquitarte con el personal del casino ni con los demás jugadores.

* No le des dinero al distribuidor. En lugar de eso, colócalo sobre la mesa. Él lo tomará y te entregará el número respectivo de fichas.

* ¿Quieres un trago? No es necesario ir al bar. Señala al anfitrión o anfitriona y te traerán bebidas, algunas de las cuales estarán en la casa.

* Asegúrate de darle propina a tu mesero o mesera y seguirán regresando. Pero no pongas las bebidas sobre la mesa.

* No uses tu teléfono en la mesa. Si necesitas hablar o enviar un mensaje de texto, aléjate de la mesa.

* No esperes demasiado tiempo para tomar una decisión. Respeta a los demás jugadores de la mesa y al crupier.

* No toques tus fichas una vez que las coloques sobre la mesa. No puedes cambiar de opinión en el último minuto, eso es hacer trampa.

* No te sientes en una mesa si no vas a apostar. Si quieres ver jugar a un amigo, párate detrás de él. Los asientos son solo para jugadores.

Etiqueta de propinas del casino

Una de las primeras cosas que preocupan a los jugadores es la propina. Cuando se trata de la etiqueta de propina del casino, no hay un número redondeado que necesariamente debas darle al crupier. Por lo general, depende de varios factores, como, por ejemplo, los límites de la mesa en la que estás sentado. Si juegas con £ 5 a £ 50, nadie espera que le des una propina al crupier con £ 50. Pero si has llegado hasta las mesas de grandes apostadores y juega con £ 500- £ 5000 por mano, sería ridículo dejar una libra. Para el Reino Unido, se acepta que entregues alrededor del 10-15% del monto de tu buy-in.

Etiquetas para jugar a la ruleta

* Solicita fichas de ruleta al unirte a la mesa, se trata de fichas especiales que no están coloreadas según su valor. El color se usa simplemente para diferenciar las fichas de diferentes jugadores.

* Pon tus fichas en una pila ordenada al colocar una apuesta. ¡No las tires! Si no puedes llegar al lugar, pídele al distribuidor que las coloque por ti.

* Canjea tus fichas antes de dejar la mesa. No puedes usar fichas de ruleta en ningún otro lugar del casino.

Etiqueta básica para jugar 21

* Pregunta si puedes unirte a la mesa. Eso es cortesía común. Puede que no te importe, pero un nuevo jugador que se une a la mesa puede ser un punto de inflexión en el juego gratificante de los demás jugadores de la mesa.

* Aprende los gestos correctos de las manos para indicarle al crupier si quieres otra carta o si quieres pasar. Un malentendido podría llevarte a perder una mano y, si eso sucede, será tu culpa.

* Toca tus cartas solo cuando sea apropiado. En muchos casinos, no se te permite tocar las cartas, es una regla básica de etiqueta del blackjack, mientras que en otros puedes tocar ciertas cartas en determinadas situaciones. Por ejemplo, al elegir doblar, es posible que se te permita dividir las cartas por ti mismo o que tengas que hacer dos apuestas separadas y, por lo tanto, deja que el crupier sepa tus intenciones.

Etiqueta general para jugar a los dados

* Decide cuánto quieres comprar de antemano y no pierdas el tiempo de todos en esa mesa.

* Haz tu apuesta mientras los dados están en el medio, no cuando están en la mano del tirador porque es una apuesta tardía.

* No saques las manos mientras los dados están en el aire porque si los dados golpean tus manos, eso contará como un mal lanzamiento.