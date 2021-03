Excelsior Pass Wallet, el nuevo “pasaporte” neoyorquino que revela si estás vacunado contra el Covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A partir de este viernes, los neoyorquinos podrán acceder a un código en su teléfono celular para demostrar que han sido vacunados contra COVID-19 o que recientemente dieron negativo para el virus que lo causa.

Por Telemundo 47

Los llamados pasaportes de vacunas se han convertido en una herramienta ampliamente discutida para reabrir los motores económicos de manera segura.

Ahora, los usuarios en Nueva York podrán imprimir su pase o almacenarlo en sus teléfonos inteligentes utilizando la aplicación Excelsior Pass Wallet. Cada pase tendrá un código QR seguro.

La plataforma es similar a la tarjeta de embarque de una aerolínea, y es de uso gratuito y voluntario. El Madison Square Garden comenzará a usar la tecnología la próxima semana, dijo la oficina del gobernador.

A partir del 2 de abril, Excelsior Pass se expandirá a lugares de arte, entretenimiento y eventos privados o comunitarios.

Los neoyorquinos pueden optar por usar Excelsior Pass para verificar su vacuna COVID-19 o los resultados negativos de las pruebas, según sea necesario, para ingresar a los principales estadios y arenas, recepciones de bodas u otros eventos.

Abre aquí si quieres descargar la aplicación Excelsior Pass. Las empresas interesadas pueden obtener más información aquí.

“Los neoyorquinos han demostrado que pueden seguir las pautas de salud pública para vencer a COVID, y el innovador Excelsior Pass es otro recurso en nuestra nueva caja de herramientas para combatir el virus al tiempo que permite que más sectores de la economía reabran de manera segura”, dijo Cuomo en un comunicado.

Today we launched Excelsior Pass, a free platform for businesses & individuals that can be used to easily access secure proof of a recent negative COVID test or vaccination.

It's a first of its kind tool to help NY fight COVID while reopening our economy safely.

Learn More:

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 26, 2021