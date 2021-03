La OMS se comprometió a garantizar y acelerar el flujo de vacunas para Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se comprometió en nombre del organismo a garantizar y acelerar el flujo de vacunas contra el coronavirus para Venezuela a través del mecanismo Covax.

Por lapatilla.com

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Tedros informó sobre las necesidad de Venezuela de ingresar las vacunas contra el coronavirus, asimismo, se comprometió a garantizar y acelerar el flujo de vacunas contra el Covid-19 para el país y demás naciones, para que los grupos prioritarios puedan tener acceso a la inoculación.

Gracias, Vice-President @DRodriguez_en for a constructive call on #Venezuela’s need for #COVID19 vaccines. @WHO, @pahowho & #COVAX are committed to ensuring & accelerating the flow of vaccines to ?? & all countries, so that priority groups can be vaccinated A.S.A.P. #VaccinEquity

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 27, 2021