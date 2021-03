Ricky Martin al descubierto: Conoce las 44 frases y hechos que poco sabías de uno de los artistas más famosos del planeta

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

1. Nació en Nochebuena. El 24 de diciembre de 1971. Su nombre es Enrique José Martín Morales, pero sus conocidos lo apodaron “Kiki” o “Quiquito”.

2. Sus padres se separaron dos años después. Pasó su infancia alternando entre la casa de su papá y la de su abuela materna. Creció en una familia ensamblada con dos medio hermanos maternos, Fernando y Ángel Fernández, y tres medios hermanos paternos, Eric, Daniel y Vanessa Martín.

3. A los seis años, solía tomar una cuchara de palo y la usaba como micrófono para cantar canciones de Menudo o de grupos de rock americanos como REO Speedwagon y Led Zeppelin.

4. Fue monaguillo. “Para mí asistir al cura era como estar en el escenario, ya que técnicamente era ‘la estrella’ de la misa”.

5. Su primer trabajo frente a las cámaras fue a los 8 meses de edad, como imagen de una leche para bebés.

6. Intentó entrar al grupo Menudo, la banda adolescente furor de ese momento. En su primera y segunda audición lo rechazaron por ser más bajo que el resto. “Me aconsejaron que me comprara una pelota de basquetbol y que me pusiera a jugar para ver si crecía… Qué cínicos, ¿no?”. Lo cierto es que creció. Mide 1,82 m.

7. Aunque de chico participó en algunos comerciales, su debut como actor fue en una telenovela y en la Argentina: Por siempre amigos. Se instaló en nuestro país durante seis meses y compartió elenco con dos estrellas juveniles del momento: Adrián Suar y Pablo Rago.

8. En 1991, participó en la telenovela mexicana Alcanzar una estrella II. Además, en el año 1994, se adentró en el elenco de la serie Hospital General.

9. Cuando comenzó su carrera en México, viajaba en colectivo porque no tenía auto. En su casa no había muebles y dormía sobre un colchón en el piso.

10. Sus padres y sus abogados decidieron congelar sus cuentas bancarias cuando estaba en Menudo. Solo disponía de 400 dólares al mes. Cuando cumplió 18, pudo usar su dinero y lo primero que hizo fue mudarse a Nueva York.

11. “Menudo fue una tremenda escuela. Parecía un circo en ese momento. En verdad era una locura: un día estabas aquí, otro allá… A los 12 años de edad dábamos conferencias de prensa y llenábamos estadios. Fue una cosa bastante surrealista”. (Selecciones, agosto 2010).

12. Mientras trabajó en la telenovela Hospital General, una cláusula en su contrato indicaba que debía llevar el pelo largo.

13. Según contó en una entrevista en la revista británica Mail on Sunday su debut sexual fue a los 15 años y en la Argentina. “Fue con una chica muy sexy, fue una cosa muy fuerte” y siguió: “Para ser sincero, debutar de tan pequeño no fue gran cosa. Me dije ‘¿Esto es?’ Con los años tuve que buscarle el gustito”.

14. Si pudiera cenar con tres personajes fallecidos elegiría a Ghandi, Jim Morrison y Martin Luther King.

15. Su película favorita es “La Ley del Deseo” de Pedro Almodóvar.

16. En una de sus visitas a la Argentina conoció a un argentino que movilizó su mundo: Juan Castro. El periodista estaba comenzando a ser conocido, pero Ricky ya era famoso. Compartieron salidas y encuentros clandestinos a los que el cantante llegaba escondido en el baúl de un auto.

17. La parte favorita de su cuerpo son sus manos. Le gustan porque “son muy fuertes”.

18. Habla cinco idiomas: español, inglés, portugués, francés e italiano.

19. En una ocasión terminó durmiendo en la cama de Guillermo Coppola. “Él había venido a ver a un amigo que vivía pegado a un colegio de mujeres. Vino de sorpresa y las chicas lo vieron. Así que lo traje para mi casa porque era imposible que se quedara ahí. Tuve que hacer un operativo rescate. Y, por supuesto, le di mi cuarto”, contó el ex manager de Diego.

20. “Me he acostado con mujeres, me enamore? de ellas y senti? cosas maravillosas”. Asegura que ellas no se daban cuenta de que era gay: “Habi?a amor, pasio?n. No me arrepiento de nada, de ninguna de las relaciones que vivi?, me ensen?aron mucho, tanto hombres como mujeres”. (Vanity Fair, marzo, 2012)

21. Cuando se sintió harto de sus giras del álbum Sound Loaded, hizo un viaje en auto por todo Estados Unidos en autocaravana y sin lujo alguno. “Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre, poderoso, capaz de hacer lo que quisiera hacer”.

22. Fue pareja de la cantante Alejandra Guzmán, quien según aseguró le dio los mejores besos de su vida. En pleno auge de La vida loca tuvo una relación breve con la modelo Inés Misan. Pero su relación más duradera fue con la conductora mexicana Rebecca de Alba.

23. Hizo pública su homosexualidad en Twitter en 2010.

24. “Los medios de comunicación frecuentemente caricaturizan a los homosexuales como si fueran personas unidimensionales sin profundidad alguna, como si un ser humano se pudiera reducir a su sexualidad…El lenguaje mismo es terriblemente degradante… ‘maricón’, ‘puto’, ‘pato’, ‘trolo’… Y no voy a mentir, yo también las usé… si actuaba de esa manera les podía demostrar a los que me rodeaban que yo era ‘heterosexual’”.

25. El primer indicio de su orientación sexual se manifestó mientras miraba la película Fiebre de sábado por la noche. Una escena de John Travolta en calzoncillos lo movilizó tanto que vio la película ocho veces.

26. Por twitter contó un papelón que protagonizó. “Qué manera de empezar mi día. Me acabo de quedar afuera de mi apartamento sin llaves y solo. Se me cerró la puerta. El problema es que estaba en ropa interior.” Y siguió: “Tuve que bajar a recepción para buscar la copia de la llave. Como sabrán, a las 8:15 am en el elevador está lleno de vecinos yendo a trabajar. Tremenda dosis de adrenalina matutina, c*rajo. No me queda otra que reírme.”

27. Junto a otros 7 propietarios, el cantante tenía un restaurante llamado Casa Salsa, en Miami. Tuvieron que cerrarlo por problemas internos.

28. Los Maradona lo invitaron a comer un asado en su casa. Pero como sus fanáticas lo esperaban enardecidas a la salida del estadio donde dio un recital, Claudia lo metió en el baúl de su auto.

29. La cena terminó de un modo peculiar. Las hijas del astro del fútbol eran pequeñas y no sabían quién era su invitado. En un momento a Ricky se le cayó jugo sobre el vestido de Dalma y ella terminó enojadísima.

30. Para poder casarse con su entonces pareja, Carlos González pidió y obtuvo la nacionalidad española.

31. En sus ratos libres además de leer, le gusta tocar el saxofón.

32. “Alguna gente cree que estoy loco, pero me encantan las familias grandes, y tengo un par de embriones esperándome. Jwan se está volviendo loco en este momento, pero está bien… ¡No se lo digan!” (Entertainment Tonight, noviembre 2020)

33. Es dueño de una isla en Angra dos Reis en Brasil. La compró en el 2008 y le costó cerca de 8 millones de dólares.

34. “Soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe viviendo en los Estados Unidos: o esa, yo soy una amenaza para esta gente, por donde lo veas”.

35. “¿Cómo podría quejarme de si tengo o no tengo un par de zapatos de Prada? Me encanta la marca Prada, pero también hay 3600 niños que se quedaron huérfanos debido al Tsunami. ¿De qué me estaría quejando?”. (People, septiembre, 2005).

36. Aunque solía ser noctámbulo, sus hijos cambiaron sus rutinas. “Ahora, a las 7:30 u 8 de la mañana ellos ya están despiertos. Desayunamos, nos lavamos los dientes los tres juntos, vemos un poco de televisión y los cambio de ropa. A las 10 o 10:30 vamos al parque, donde corren y sudan. Como al mediodía volvemos a casa, se bañan, comen, toman su leche y luego una siesta de 2 a 4 de la tarde. A las 4 beben jugo, toman una merienda y volvemos a ir al parque. Más o menos a las 8 de la noche los baño, y a las 9 estamos en la cama”.

37. Creó la Fundación Ricky Martin que donó un millón de dólares en instrumentos musicales a las escuelas públicas de Puerto Rico. La fundación también está involucrada en ayudar a los niños que son víctimas de la prostitución infantil y / o la pornografía, especialmente en la India pero también en todo el mundo.

38. “Hay momentos en los que quiero diez hijos más, y luego están esas mañanas en las que todo el mundo llora y yo digo: ‘Está bien, tal vez estemos bien los seis’” (LGTBI Out Magazine.2020)

39. Para los recitales exige que su camarín sea pintado de azul, ya que es su color favorito. Adentro del recinto no deben faltar: una pava eléctrica, velas blancas, desinfectante de manos, exprimidor y licuadora, tabla de cortar y cuchillo afilado. También pide contenedores para reciclar los desechos.

40. Su salud y sus hijos, fueron el motor que lo llevó a convertirse en vegetariano, a pesar de su amor por la comida puertorriqueña. “Me convertí en vegetariano lentamente, no lo hice drásticamente. En primer lugar, empecé a eliminar la carne roja, y el pollo, luego el pescado. Y luego todo era verduras”, recordó. “¿Cómo hice eso? No lo sé. Si me dijeras a los 20 años que iba a ser vegetariano, habría sido como si estuvieras loco, eso nunca va a suceder. Pero he vivido un estilo de vida vegetariano muy saludable”

41. De todas las versiones de Livin, la vida loca, la que más le gusta es la que hizo Antonio Banderas en Shrek 2

42. “Mientras promocionaba la serie de Versace me preguntaron si me preocupaba que después de haber interpretado a un hombre gay, solo me dieran papeles con esa inclinación sexual. Y yo dije que habría que preguntarle a Brad Pitt si le inquieta que solo le den papeles de heterosexual”, (La Vanguardia, noviembre, 2020).

43. Durante un viaje a la India participó en el rescate de tres nenas que iban a ser vendidas en Calcuta. Tras el viaje, el cantante puertorriqueño creó una fundación para combatir e investigar la trata de personas en el mundo.

44. “Mi madre solía decir: ‘En esta vida se puede hacer todo, solo hay que saber hacerlo’. Y es lo que he intentado hacer desde que comencé a cantar”.