Dani Alves anticipó el escándalo que se aproximaba en Barcelona y explicó por qué se fue antes de que explotara

Cuatro años después de su salida del club, y al ver desde afuera lo que pasó a nivel institucional, el lateral brasileño consideró que tuvo razón al tomar esa decisión.

Por infobae.com

Derrotas sorpresivas como la de la Champions League en el 2018 contra la Roma, en el 2019 contra el Liverpool y en el 2020 contra el Bayern Munich, salidas inexplicables como la de Neymar en 2017 y Luis Suárez, el burofax histórico de Lionel Messi y la renuncia del ex presidente Josep Maria Bartomeu, entre otras… Dani Alves, en cierta forma, lo anticipó todo y decidió irse antes de que la situación explotara.

Así lo reveló en sus redes sociales recientemente cuando optó por responder preguntas que le hicieran sus seguidores a través de las stories de Instagram: “¿Que te hizo salir del Barcelona?”, le consultó uno de ellos.

Desde su salida en 2016, el bahiano no se guardó nada y fue muy directo al explicar por qué había abandonado el club, pese a las ganas de continuar formando parte de la plantilla que lo ganó todo, junto a Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y los últimos compases en la institución de Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

“No creía en los dirigentes que estaban en ese momento. Después se comprobó que yo tenía razón. Como fui la primera persona que lo dije, me llamaron loco, pero, como siempre… Soy un buen loco”, respondió el brasileño. Unas palabras que hoy, cinco años después, coinciden totalmente con la difícil situación que atravesó la entidad y de la cual está saliendo de a poco.

En junio del 2016 Dani Alves le anunció a la dirigencia de Josep Maria Bartomeu que iba a hacer uso de su cláusula de rescisión e iba a abandonar el club después de muchas idas y vueltas en las negociaciones con respecto a su renovación.

“En mis tres últimas temporadas se escuchaba que me iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando la FIFA los sancionó”, revelaba el ex Juventus en una entrevista con ABC, un año después de su marcha.

El futbolista hacía referencia al castigo que se le había impuesto al club, el cual no pudo fichar jugadores por casi dos años. En ese contexto, la dirigencia finalmente le ofreció una renovación que el defensor decidió rechazar para emigrar a Italia.

“Me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. Yo entré en juego y firme una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas”, aseguraba sobre la ex cúpula dirigencial comandada por Bartomeu.

En noviembre del año pasado, después de vivir desde afuera la catástrofe que se produjo en Barcelona, el brasileño volvió a pronunciarse sobre su salida en 2016 en una entrevista con el programa Tu Dirás de la cadena RAC1.

“Quería volver al Barcelona y ellos me necesitaban, pero no tuvieron las pelotas para reconocer que se equivocaron conmigo. Me fui a la Juventus para demostrarles que mi nivel todavía era del Barcelona, es la casa que amo, habría regresado gratis, sin cobrar por la transferencia, pero les faltaron pelotas”.

“Yo no quise despedirme del Barça. Pero no quería estar al lado de gente que no me valoraba en el club. Yo pienso que la gestión se ha ido, entre comillas, ‘prostituyendo’. Con el mercado, con todo lo que rodea al club… antes el Barcelona defendía una cosa y ahora defiende otra. La culpa la tiene el presidente, pero quizás ha sido mal aconsejado”, sentenció.

Dani Alves llegó al FC Barcelona en 2008 y a lo largo de sus ocho temporadas en el cuadro azulgrana levantó 23 títulos y se convirtió en una pieza clave por la banda derecha. Entre sus palmares brillan las tres Champions League (2008-09, 2010-11 y 2014-15), junto a las tres Supercopas de Europa y Mundial de Clubs. También cuenta con seis ligas de españa y cuatro Copas del Rey.