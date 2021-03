Trump anunció que probablemente visitará la frontera sur en las próximas semanas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ex presidente Trump se sentó con la jueza Jeanine Pirro para una entrevista exclusiva que se transmitirá en “Justicia con la juez Jeanine” de Fox News el sábado a las 9 pm.

Por New York Post

“Mucha gente quiere que” visite la frontera, le dijo Trump a Pirro.

En la entrevista, Trump dice que probablemente visitará la frontera sur en las próximas semanas.

Trump calificó la anulación de la política de “Permanecer en México” por parte de Biden, o el Protocolo de Protección al Migrante, una “muy mala decisión”.

La administración Trump estableció y expandió el MPP durante la crisis migratoria de 2019 como parte de un acuerdo más amplio con México, y lo aclamó como un pilar clave en sus esfuerzos para poner fin a la “captura y liberación”, por la cual los migrantes fueron liberados al interior. de los EE. UU.

En cambio, MPP mantiene a los migrantes en México mientras esperan sus audiencias de asilo. Los defensores dicen que la política terminó con un factor de atracción clave que llevó a los migrantes al norte, mientras que los críticos dicen que es cruel y pone en peligro a los migrantes al dejarlos en México.

“Miles y miles de personas se acercan ahora mismo mientras hablamos. Y van a tener millones de personas entrando en nuestro país. Y va a destruir nuestro país ”, le dijo Trump a Pirro.

Trump dijo que lo primero que debería hacer Biden es volver a promulgar la política de “Permanecer en México” y completar el muro fronterizo.

Trump dijo que México ahora está “muy enojado con nosotros”. “Ya no nos llevamos bien con México. Tienes un gran presidente de México que fue fantástico para mí ”, dijo Trump.

Former President Donald Trump joined me with reaction to my #OpeningStatement and revealed when he might visit the southern border. Take a look: pic.twitter.com/euE1ocEBu3

— Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) March 28, 2021