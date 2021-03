Animador manoseó a una bailarina venezolana durante una presentación en Ecuador (Video)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Bailarina venezolana denunció el abuso por parte de un animador durante una presentación en Ecuador.

La Dancehall Queen Sudamérica 2017 Mariana, mejor conocida como Medusa DHQ reside actualmente en Ecuador, donde se desempeña como bailarina de diferentes disciplinas.

A través de redes sociales “Medusa” acotó el toqueteo por parte de animador Alex Zhapa Jiménez cuando ella realizaba un acto de Twerking.

Jiménez se acercó en el momento que la bailarina se volteó para hacer su presentación colocando su mano en la parte trasera de Mariana empujándole hacia sus partes intimas.

Aunque “Medusa” de inmediato culminó su acto, no se detuvo, pero acotó durante el show “quiero bailar y sudar, pero no me toques”.

Sin embargo Zhapa hizo caso omiso a la manifestación de la bailarina, quien publicó el video en redes sociales apuntando “¡Me da hasta vergüenza compartir este video! Esto fue en vivo, nadie pidió disculpas. Que aunque de ser así, de igual manera no me iba a quedar callada y manoseada porque literalmente ME TOCO”

“Me preguntan que porque no le pegue y la verdad uno nunca sabe como actuar en esos momentos. Ganas no me faltaron, pero yo estaba temblando, estábamos en vivo, me sentí impotente, vulnerable, no se hizo nada”.

