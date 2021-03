Miguel Méndez Rodulfo: Mini Refinerías ¿Negocio Viable? II

Posteado en: Opinión

La propuesta de Fedecámaras de construir en el país seis mini refinerías no encontró eco favorable en un panel de expertos petroleros que analizó tal proposición. En efecto, en un foro realizado al respecto Lino Carrillo, Jorge Kamkoff y varios expertos más, concluyeron que no es viable para el país embarcarse en este negocio. Las razones que adujeron fueron: dado que la mayoría de las mini refinerías que se han instalado en diversas zonas del planeta (Nigeria, Kurdistán, Estados Unidos, Guyana, etc.) son alimentadas con crudos livianos, por lo que sus procesos no son de alta complejidad, y en virtud que en Venezuela los crudos livianos y dulces son escasos en tanto que abundan los crudos pesados y extra pesados, estas plantas no se adecuan a la disponibilidad de la dieta que se puede suministrar en el país, por lo tanto no se ajustan a la realidad nacional. Por otra parte, dicen los expertos: los costos de construcción de las mini refinerías, están en un rango que oscila entre US$ 100 y 400 MM (a mayor complejidad, mayor inversión), con costos por barril que abarcan desde los 5.000 hasta 20.000 dólares, para afrontar probables problemas de capacidad o fallas de transporte, por lo que el desembolso de cuatrocientos millones de dólares en estas instalaciones compite “con el objetivo de reactivar la capacidad total de plantas como las que existen en el país, comenzando por las de Cardón y Amuay, que son las de mayor volumen de procesamiento. Si se van a invertir 400 millones de dólares en una planta de 20.000 barriles diarios, ¿ese dinero qué representa si se invierte en el Complejo de Refinación de Paraguaná, en El Palito o en Puerto La Cruz? La restitución de las grandes refinerías presenta mejores oportunidades para la población que iniciativas de bajo impacto como las de las refinerías modulares”. También adujeron los expertos petroleros que “en Venezuela no existe la ausencia de capacidad como ocurre en países como Nigeria o Kurdistán, porque tenemos cinco refinerías y se cuenta con una infraestructura para el transporte de crudo. Allá el objetivo con esas mini refinerías es suplir una demanda muy local de combustible y disponer de crudos livianos y condensados que no tienen acceso a una infraestructura”.

Estos cuestionamientos del panel de expertos fueron rebatidos por el Ing. J. Echenagucia, con los siguientes argumentos: Las mini refinerías no tienen ninguna limitación en cuanto a su patrón de refinación, gracias al avance tecnológico pueden ser de conversión profunda, en módulos desde 5.000 barriles por día de capacidad, a costos de inversión menores que los de las refinerías no modulares construidas en sitio. (14.000 US$/barril instalado Vs. 20.000 US $/barril instalado), y requieren de una inversión por unidad de 70 Millones de dólares para una capacidad de refinación de 5.000 BPD. De acuerdo con datos del informe anual de Pdvsa 2015, página 41, se contabilizan cuantiosas reservas de condensado y crudo liviano que pueden alimentar las mini refinerías. El desarrollo de las mini refinerías no compite con las inversiones, ya que se requiere la inversión de 18.700.000 millones de dólares en 8 años para la recuperación de las grandes refinerías nacionales.

Como demostraron los expertos las mini refinerías para crudos livianos han costado alrededor de los US$ 350 MM por unidad, mal puede entonces una modular para crudos pesados costar US$ 70 MM. Bien sabemos que la Pdvsa roja acostumbra a falsear datos (no se trata de información suministrada por el PODE cuya fuente es el ministerio), entonces es probable que no sea cierto lo de las cuantiosas reservas de livianos, además habilitar campos de estas características para suplir necesidades de entre 5.000 y 30.000 barriles diarios, no hace rentable la inversión; por otra parte, el país requiere divisas y si esos livianos se explotaran, habría que exportarlos. La inversión en modulares si compite; entonces, habría que evaluar la inyección de esos 2.000 MM (350×6) en las unidades de proceso de producción de diesel en El Palito o Puerto La Cruz, por ejemplo. Aunque Echenagucia menciona una supuesta abundancia de crudos livianos, ve sus modulares atadas a un mejorador, lo que significaría que su viabilidad sólo sería posible en Jose, algo que haría imprácticas las mini refinerías del Zulia y de Barinas, como sugiere Fedecámaras.