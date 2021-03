Thomas Markle le entregó una carta a Oprah pidiendo ser entrevistado para hablar sobre Meghan

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Thomas Markle le entregó personalmente una carta a Oprah Winfrey, pidiéndole que lo entreviste sobre su relación con su hija separada, Meghan.

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

El director de iluminación, de 76 años, condujo hasta la propiedad de lujo de la presentadora del programa en Montecito, California, el jueves y entregó la nota a un guardia de seguridad enmascarado afuera.

Se entiende que se ofreció a contarle su versión de la historia a Oprah, después de su explosiva entrevista con Meghan en la que la duquesa habló de la “traición” de su padre.

Oprah vive a solo una milla de la casa de Meghan, la hija con la que no ha hablado durante casi tres años, Harry y Archie, el yerno y nieto que nunca conoció.

Una fuente le contó a The Sun que “Thomas le entregó una carta a Oprah pidiéndole que lo contactara para que pudiera contar su versión de los hechos. Esta no era una nota para Meghan y Harry, estaba destinada a Oprah. Thomas vio la entrevista que ella hizo con ellos y siente que se merece la oportunidad de expresar su opinión”.

En enero del año pasado, más de un año antes de que Meghan y Harry se sentaran con Oprah, Thomas le dijo a The Sun que estaba pensando en escribir una carta para la estrella de televisión.

Sabiendo que era amiga de su hija, “Iba a escribirle una carta a Oprah pidiéndole que me dejara tener la oportunidad de hablar”.

El experto en iluminación de televisión, Thomas, que ahora vive en Rosarito, México, se peleó con Meg, de 39 años, y Harry, de 36, en el período previo a su boda en 2018 .

Habló con Oprah sobre su “traición” por mentir acerca de posar para las fotos de los paparazzi, lo que, según ella, le ocasionaría problemas para proteger a sus propios hijos.

Se cree que estaba hablando de un aviso enviado a los periódicos, en nombre de ella y de Harry, advirtiéndoles que respeten la privacidad de Thomas.

Horas más tarde, sin embargo, se supo que había violado su propia privacidad al cooperar con el fotógrafo.

Meghan le contó a Oprah que “Cuando dije que no podremos proteger a nuestros propios hijos algún día y dije: Así que solo necesito que me lo digas y si me dices la verdad, podemos ayudar. No fue capaz de hacer eso. Y eso para mí realmente ha resonado, especialmente ahora como madre. Miro a Archie, pienso en este niño, y realmente no puedo imaginarme haciendo algo que intencionalmente cause dolor a mi hijo”.

Después de la entrevista de Oprah, Thomas, quien afirma que Meghan y Harry lo regañaron mientras yacía en el hospital después de sufrir un ataque cardíaco antes de la boda.

Hablando dos días después de la entrevista de Oprah, llamó al príncipe Harry “mocoso” .

También negó que la Familia Real y Gran Bretaña fueran racistas, diciendo que un comentario sobre el tono de piel de su nieto Archie era solo una “pregunta tonta” y calificó las afirmaciones de la pareja real de “tonterías”.

Thomas recordó la noche en que Harry se desnudó para jugar al billar desnudo en Las Vegas en 2012 y la foto de The Sun del príncipe vestido como un soldado nazi en una fiesta de disfraces en 2005 .

“Ella hizo una declaración diciendo que me perdió, que no me perdió, yo siempre hubiera estado allí para ella, estoy allí para ella ahora si ella me quiere. Todos cometemos errores, pero nunca he jugado al billar desnudo ni me he vestido como Hitler como lo hizo Harry”, comentó Thomas.