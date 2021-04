Al menos cuatro muertos tras sangriento tiroteo en Orange, California

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un tiroteo en la ciudad de Orange; California, este miércoles por la tarde dejó al menos cuatro personas muertas y otras dos heridas, informaron las autoridades.

Por Telemundo.com

La policía respondió a reportes de disparos en la avenida West Lincoln alrededor de las 5:30 pm, hora local. Cuando los agentes llegaron, la escena seguía activa.

“Los oficiales llegaron mientras se producían los disparos y localizaron a varias víctimas en el lugar, incluidas las víctimas mortales”, escribió la policía local en la red social Facebook.

