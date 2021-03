Trump criticó aumento de impuestos “globalistas” de Biden antes del anuncio oficial

Posteado en: USA

El expresidente Donald Trump criticó el miércoles el paquete de infraestructura multimillonario “globalista” de la administración Biden , calificándolo de “monstruosidad” que sería un desastre para los trabajadores estadounidenses y enviaría trabajos al extranjero a China.

Por New York Post

“Nunca se debe permitir que el cruel y despiadado ataque de Joe Biden al Sueño Americano se convierta en ley federal. Así como nuestra frontera sur pasó de mejor a peor, y ahora está en ruinas, ¡nuestra economía será destruida! ”, Dijo Trump sobre el plan“ Reconstruir mejor ”del presidente en un comunicado.

“Esta legislación estaría entre las mayores heridas económicas autoinfligidas de la historia. Si se permite que pase esta monstruosidad, el resultado será más estadounidenses sin trabajo, más familias destrozadas, más fábricas abandonadas, más industrias destruidas y más calles principales tapiadas y cerradas, tal como sucedía antes de que asumiera la presidencia. Hace 4 años ”, dijo el ex presidente.

Biden tiene programado revelar oficialmente los detalles de la primera parte de su plan de trabajo e infraestructura más tarde el miércoles en Pittsburgh, donde lanzó su candidatura presidencial en 2019.

El amplio plan se centraría en la reconstrucción de carreteras, puentes y aeropuertos, así como en la lucha contra el cambio climático, la expansión de la banda ancha, la creación de incentivos para los vehículos eléctricos y la restauración de la fabricación.

La segunda parte del paquete se basaría en la política interna.

El presidente aumentará varios impuestos durante los próximos 15 años para pagar el plan, incluidos los que podrían afectar tanto a las empresas como a la clase media.

Trump destacó los aumentos de impuestos corporativos en su declaración.

“La política de Biden rompería la espalda del trabajador estadounidense con una de las tasas impositivas comerciales más altas del mundo desarrollado. Según el plan de Biden, si crea empleos en Estados Unidos y contrata trabajadores estadounidenses, pagará MÁS en impuestos, pero si cierra sus fábricas en Ohio y Michigan, despide a trabajadores estadounidenses y traslada toda su producción a Beijing y Shanghai, pagará MENOS ”, dijo Trump.

“Es exactamente lo OPUESTO de poner a Estados Unidos en primer lugar, ¡es poner a Estados Unidos en ÚLTIMO!

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que los aumentos de impuestos alienten a las empresas a trasladar gran parte de sus operaciones a países extranjeros, un alto funcionario de la administración de Biden dijo en una sesión informativa el martes que el actual “sistema fiscal roto” ya es un incentivo para que las empresas se reubiquen.

“I would just say the facts strongly reinforce that since the 2017 tax cut, what we’ve seen is greater incentive to move profit and production overseas; that the principal impact of that tax bill, in addition to encouraging stock buybacks, was to actually make it easier and more attractive for companies to shift their profits and strip their profits out of the United States,” the official said, referring to Trump’s 2017 tax cut that reduced the corporate rate to 21 percent from 35 percent.

“And so the opportunity is to reform the corporate tax system in a way that would maintain our competitiveness and actually encourage domestic production in the United States,” the official said.

Trump called the tax increases a “globalist betrayal by Joe Biden and his friends.”

“Los cabilderos ganarán, los intereses especiales ganarán, China ganará, los políticos de Washington y los burócratas del gobierno ganarán, pero las familias estadounidenses trabajadoras perderán”, dijo en el comunicado.