Detuvieron en Nueva York a un sujeto por matar y desmembrar a una embarazada hace 45 años

Luis Sierra fue arrestado en Nueva York como sospechoso del asesinato de su novia adolescente embarazada, cuyos restos fueron encontrados en la orilla de un río en el este de Pensilvania hace más de cuatro décadas, dijeron las autoridades.

Por Diario NY

La muerte se calificó durante mucho tiempo como un homicidio, pero sólo ahora los restos han sido identificados como los de Evelyn Colón, dijo la policía el miércoles. Ese mismo día se presentó un cargo de homicidio criminal contra Sierra, quien hoy tiene 63 años y hasta ser detenido vivía en Ozone Park, Queens (NYC), dijo la policía estatal.

Numerosas entrevistas y trabajo policial durante décadas resultaron en el arresto por la muerte en 1976 de la quinceañera Colón, residente de Jersey City (NJ).

Cinco días antes de la Navidad de ese año hallaron restos humanos en la orilla del río Lehigh en las afueras de White Haven, Pensilvania. Los restos encontrados en tres maletas debajo de un paso elevado de la Interestatal 80 eran los de una mujer y un feto casi a término, dijo la policía.

Aún no se sabe cuándo ni dónde exactamente se cometió el crimen. Tras el arresto, no se dio a conocer más información, pero la policía prometió detalles “en un futuro próximo”. Sierra, quien tenía 19 años al momento del crimen, quedó bajo custodia en Nueva York en espera de extradición a Pensilvania, informó NBC News.

