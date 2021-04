Tropas de la Guardia Nacional de EEUU rodean el Capitolio (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Un gran número de tropas de la guardia nacional ahora rodean los controles de carretera instalados anteriormente alrededor del Capitolio. Esto fue de la esquina de Louisiana y Avenida Constitution”, reportó el corresponsal Mark Meredith.

lapatilla.com

Guardia Nacional en movimiento en el Capitolio de los Estados Unidos después de que, según informes, alguien embistió a dos agentes de policía del Capitolio con un automóvil.

Un portavoz de la Guardia Nacional le informó a Spectrum News que todavía tenían 2.300 oficiales de guardia en Washington, DC hasta el viernes, en comparación con los 25.000 alrededor del día de la inauguración.

Around 3.5 dozen national guard troops marched to the barricade down the street from the scene.

They’re carrying shields and are fully armed. One officer told me they aren’t sure whether this remains an active shooter situation. pic.twitter.com/qpyin4NS1u

— Julie Tsirkin (@JulieNBCNews) April 2, 2021