¡Revelación! Modelo dijo que un jugador de la Premier League tiene un hijo extramatrimonial con ella

Este fin de semana Jaqueline, cuyo apellido no fue publicado por cuestiones legales, rompió el silencio en una entrevista escandalosa publicada por el sitio The Sun en el que contó detalles de cómo un jugador de la Premier League engañó a su esposa con ella y tuvo una hija a espaldas de su familia. La mujer de 33 años reveló el calvario que vive desde que quedó embarazada y cómo el futbolista intentó desaparecer de su vida tras conocer la noticia.

Por Infobae

Según contó en diálogo con el sitio británico, la joven y el jugador, cuya identidad tampoco fue revelada, iniciaron una relación amorosa en 2018 a espaldas de su novia, aunque Jaqueline desconocía de su existencia en un primer momento. Luego, todo se complicó cuando él se casó: “Me enviaba mensajes de texto todo el tiempo, incluso durante su ceremonia de boda y la fiesta. Rompí con él la noche que se casó porque era demasiado para mí. Gasté todas mis energías en él. Estaba agotada mental y físicamente. Le dije eso en un mensaje de texto. Su hermano incluso me envió un mensaje de texto para decirme que él (el futbolista ) estaba muy ansioso durante la boda porque estaba pensando en mí. Luego, en el avión a su luna de miel, siguió enviándome mensajes. Compró datos adicionales para su teléfono. Dijo que quería estar seguro de que cuando regresara yo todavía estaría allí para él, para nosotros. Me juró su amor eterno, me escribió que me amaría por el resto de su vida. Me dijo que tendría mi propio apartamento y que nunca lo dejaría”.

El futbolista se casó en 2019, pero continuó viendo a Jaqueline: “Estaba muy celoso, como un verdadero novio. Ni siquiera podía salir a cenar sin él. Seguía escabulléndose para hacerme el amor“. Hasta que a finales de ese año la modelo quedó embarazada.

Según comentó la joven, el jugador reaccionó de mala manera y quiso entonces terminar la relación, pero no quiso asumir su responsabilidad como padre: “Me sorprendió, sobre todo porque no pensé que él se lo tomaría tan a mal, ya que él fue quien habló de que tuviéramos hijos juntos. Tratamos de estar de acuerdo en que él no estaría físicamente presente en la vida del bebé, pero que iba a contribuir económicamente para ayudarme a criarlo”.

Tres meses después, la esposa del futbolista se enteró del embarazo y entonces él se alejó aún más: “A partir de entonces actuó como si yo nunca hubiese existido y no nos conociéramos”.

Finalmente, cuando llevaba seis meses de gestación, Jaqueline recibió un llamado del entorno de su ex pareja que le ofrecía una manutención: “El trato que acordamos fue que me daría una cantidad fija, pero nunca diría quién era el padre. Incluso estas negociaciones fueron una broma. Me estaba ofreciendo una pequeña cantidad. Dijo que tenía inversiones que hacer y eso era todo lo que podía ahorrar. Le dije: ‘Espera, un niño también es una inversión y cuando es joven cuesta dinero’”.

La modelo se asesoró con un abogado y desde entonces ha iniciado una demanda de paternidad legal e incluso se le informo al club de la situación del integrante de su plantel. La niña ya tiene 9 meses y aún no ha conocido a su padre: “Nunca ha preguntado cómo está la bebé, pedido una foto o cómo estoy yo. Simplemente ha desaparecido”.