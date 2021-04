Tres tiroteos dejan al menos un muerto y dos heridos en una ciudad costera de Virginia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Policía de la ciudad costera Virginia Beach, al sureste del estado de Virginia, EEUU, está investigando tres tiroteos que este sábado se cobraron la vida de una persona y dejaron heridas a otras dos, que fueron trasladadas al hospital con lesiones potencialmente mortales, informan medios locales.

Por RT

Las autoridades no han facilitado más información sobre las víctimas, mientras la investigación sigue en marcha.

VBPD is actively investigating a shooting in the 1600 block of Hiawatha Dr. 1 victim is deceased at the location and 2 victims transported to a local hospital. For more information: https://t.co/ZYnxDpSoje @CityofVaBeach

— Virginia Beach PD (@VBPD) April 4, 2021