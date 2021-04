Luis Manuel Aguana: El Cese de la usurpación no es una ruta, es un axioma

Posteado en: Opinión

Siempre me ha hecho mucho ruido que en épocas que el régimen ha convocado al país a seguir la ruta electoral, se abra todo un debate acerca de si vamos o no vamos a un nuevo proceso electoral con el régimen de Nicolás Maduro Moros en funciones de poder. Para mi esa discusión ya está zanjada, sin embargo aun existen muchos venezolanos que aun se preguntan ¿y porqué no? ¿Porqué, si existe ese “frente de lucha”, no dar la batalla también allí, habida cuenta que la “ruta” del “Cese de la Usurpación-Gobierno de Transición-Elecciones Libres”, de acuerdo a los pobres resultados presentados hasta ahora por el Presidente Encargado Juan Guaidó, ya “fracasó”, de acuerdo con ese argumento?

Lo mas significativo es que salen voces muy calificadas defendiendo esa postura, como es el caso de mi estimado Profesor de FACES-UCV, Maxim Ross, quien en su reciente artículo asoma de nuevo ese debate (ver ¿Ir a elecciones?, en https://www.digaloahidigital.com/articulo/%C2%Bfir-elecciones), lo que da cuenta de que aun en esos niveles esta discusión no ha culminado, cuando es precisamente allí, en los mejores niveles de nuestra intelectualidad, donde debería haber concluido hace muchos años. No pretendo indicar aquí, y por eso escribo estas lineas, que exista algún interés político partidista en la nota del Profesor Ross, porque si no, ni me preocupara de esa opinión porque sería uno mas del montón en seguir la comparsa del régimen de continuar sojuzgando a las mayorías a través de un opio muy atractivo que ha tenido a la población atrapada en el dilema del burro y la zanahoria.

Cuando comencé a escribir técnicamente acerca del tema electoral, el cauce del rio era opuesto. Esto es, era yo uno de los pocos peces que nadaba en contra de la corriente electoral fijada por el régimen y su oposición, indicando que existía una trampa jaula en el sistema electoral venezolano, dando una alarma para que la oposición lo revisara porque nos estaban llevando a un matadero. Solo unas pocas voces como la mía hablábamos de lo mismo. Nunca nos habíamos reunido, y menos aun conocido, hasta que nos encontramos en un evento en la Universidad Metropolitana y juntos (miembros de ESDATA y Voto Limpio, y otras personalidades que luchaban por un sistema electoral limpio) les hicimos una propuesta a los técnicos de la MUD (ver ESDATA-Voto Limpio – Urgente e impostergable – La Unidad en lo técnico, en http://bitakoraeva.blogspot.com/2012/07/urgente-e-impostergable-la-unidad-en-lo.html) que fue olímpicamente desestimada por el Grupo La Colina, quienes en ese momento conducían la representación técnica de la MUD ante el CNE del régimen (ver Respuesta del Grupo La Colina, en http://bitakoraeva.blogspot.com/2012/07/respuesta-del-grupo-la-colina.html). Es de hacer notar que entre quienes conducían técnicamente ese grupo figuraba el nombre del Ing. Roberto Picón, actual candidato a Rector del CNE de la Asamblea Nacional ilegitima del régimen, por parte de la oposición oficial.

Años después el cauce del río cambió, las elecciones presidenciales de 2012 y todas las elecciones posteriores, incluyendo la de Maduro, fueron demostradas como fraudulentas por la confesión publica, notoria y comunicacional a los venezolanos de la empresa SmartMatic de que el régimen había hecho fraude técnico “por mas de un millón de votos” en una elección. Y así los venezolanos finalmente se convencieron que a través de los votos no iba a ser como nos quitaríamos a este régimen de encima, y que no era posible tal fraude si la oposición no estaba metida en eso hasta los tuétanos, y que nos había dicho, como el Grupo La Colina en su oportunidad que este “era el mejor sistema electoral del mundo” como lo gritaba incansablemente Tiby Lucena y sus delincuentes electorales.

El sistema electoral se demostraba entonces como la manera de repartir en una simbiosis perversa, los puestos entre el régimen y su oposición, siempre con el régimen con las bayonetas detrás decidiendo quien quedaba o no en los puestos mas importantes. Capriles no supo como defender los votos de los venezolanos y se desperdició una oportunidad única de demostrar que Maduro había hecho fraude en el 2013 y salir de una vez del régimen. Pero eso lo paró de manera sospechosa la oposición invitándonos a tocar cacerolas y bailar salsa. Les invito de nuevo a mi maquina del tiempo personal llevándolos a esa época (ver Las 12 Mil cajas de Tiby, en https://ticsddhh.blogspot.com/2013/04/las-12-mil-cajas-de-tiby.html).

El mejor argumento que ha esgrimido por la oposición oficial contra esto fueron los resultados de las elecciones parlamentarias de 2015. Y eso lo respondí el otro día de esas elecciones (ver ¿Ganó la MUD o perdió el gobierno?, en https://ticsddhh.blogspot.com/2015/12/gano-la-mud-o-perdio-el-gobierno.html) donde los militares decidieron en contra del régimen impidiendo la consumación de un fraude completamente arreglado. Y aun así, el CNE se las arregló para esconder una votación mucho mayor que la que dieron oficialmente y el régimen se las arregló para que esa Asamblea recién electa no sirviera para nada en 5 años, ignorando lo que el pueblo decidió con los votos.

Demostrado entonces que la ruta electoral no es la vía, ¿porque todavía se insiste en esa ruta estando el régimen en control de la super estructura de contar los votos y de aceptar o no los resultados? Lo obvio entonces es que el régimen no puede estar en funciones de gobierno para que podamos decir que convocamos a unas elecciones en libertad y con la supervisión electoral internacional adecuada. El cómo logremos eso, es una cosa completamente diferente de la proposición inicial. En consecuencia, lo que todo el mundo llama ruta del Cese de la Usurpación, no es de ninguna manera una ruta, es un Axioma. En matemáticas decimos que un Axioma es una“Proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. «el todo es mayor que la parte» es un axioma”. O bien otra definición: “Introducido originalmente por los matemáticos griegos del período helenístico, el axioma se consideraba como una proposición «evidente» y que se aceptaba sin requerir demostración previa” (ver Axioma, en https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma).

En consecuencia no podemos desembarazarnos así como así de esto tan evidente que unas elecciones libres, como su mismo nombre lo indica, deben hacerse en libertad. Y aquellos que las pidan en el medio de una tiranía pueden, o bien estarle haciendo el juego al régimen deliberadamente o no, o ser parte del mismo.

Cuando solicitamos desde hace años una Consulta Popular para hacer legitimo ese axioma, esto no se comprendió a cabalidad. Ahora ese axioma es un mandato constitucional derivado de uno de los mecanismos previstos en la Constitución como una forma de ejercer nuestra Soberanía de manera directa, y eso fue lo que hicimos los venezolanos del 7 al 12 de Diciembre de 2020, cuando un 97% de los participantes exigieron el Cese de la Usurpación de Maduro antes de ir a unas elecciones libres, justas y verificables. Alli el término libre se ajusta a la realidad porque serían realizadas en libertad luego de la salida del poder de los usurpadores. La pregunta entonces de mi estimado Profesor Ross, no es si ir o no a unas elecciones. Debería ser como hacer para que esas elecciones sean en libertad. O cómo hacemos para que Maduro y sus delincuentes abandonen el poder para poder realizar elecciones en libertad. Y en eso la Comunidad Internacional tiene mucho que decir.

Y no es que le dejemos el peso completo al resto del mundo para conseguir esa libertad que se requiere para ir a elecciones. No. Es demostrarles en primer lugar que los venezolanos NO ESTAMOS DISPUESTOS a seguir una charada electoral sin que exista el abandono del poder de Maduro y sus delincuentes, so pena de volver a vivir la época del 2004 cuando Cesar Gaviria, el Centro Carter y demás observadores de la OEA estando presentes en el país dejaron pasar el fraude de Hugo Chávez y Jorge Rodríguez con sus máquinas de lotería SmartMatic, con la aprobación de la oposición, y la certeza que con el régimen en el poder los resultados serán en contra de nosotros, los venezolanos, quienes a fin de cuentas somos los dolientes directos de esta trágica situación. Que si realmente nos desean ayudar el tema deberá centrarse en acorralar a estos delincuentes entre todos, ellos y nosotros, hasta que quiebren. Pero todos convencidos que no hay cuartel que valga hasta verlos afuera.

De allí que los que si estamos dispuestos a defender el resultado de lo que nosotros SI CONTAMOS en una Consulta Popular, nos estemos uniendo en un Pacto de Restablecimiento Constitucional (ver Conoce el Pacto para el Restablecimiento Constitucional, en https://ancoficial.blogspot.com/2021/03/conoce-el-pacto-para-el.html) para emprender las acciones que no han emprendido quienes en mala hora dejaron que esta situación llegara a lo que llegó de hambre, miseria y desgracia para Venezuela, para hacer valer el mandato del pueblo venezolano en esa Consulta Popular. ¿Y cuales serán esas acciones? No esta en mi decirlo, pero lo que si puedo decir es que serán tomadas por los mismos dolientes que le dijeron que NO a ir a un nuevo fraude electoral con el régimen. Y créanme que somos mayoría…

Caracas, 4 de Abril de 2021

