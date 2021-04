Le pidió a su papá que copiara un link y la respuesta se volvió VIRAL (Foto)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Claro está que la pandemia obligó a los adultos mayores a “hacerse amigos” de la virtualidad en poco tiempo, a fuerza de mucha voluntad. Tal fue el caso que vivió una usuaria de Twitter que aparece con el nombre de “FloydGirl”, quien compartió en la red social la graciosa respuesta que recibió por parte de su padre, al decirle que “copie” el link. A lo que el hombre la sorprendió con una fila interminable de letras y números, escritas manualmente. La publicación se hizo viral.

Por: Crónica

“Le llega a mi padre el link por wsp para elegir su turno para vacunarse. Me cuenta que no le deja elegir la sede, le pido q me copie el link y me manda esto: como no amar a este hombre”, escribió la joven en la publicación que recibió más de 23 mil Me Gusta y cientos de interacciones, que iba a acompañada de una imagen con el “link” copiado de puño y letra.

En respuesta a uno de los tantos mensajes que recibió el posteo, la joven contó que cuando le mandó el mensaje a su papá, “le llamó la atención que tardaba en responder”, y que al recibir la imagen con el manuscrito, “entendió el motivo” de la demora.

No obstante, a los pocos minutos la chica informó a través de la red social del pajarito que su padre consiguió turno para recibir la vacuna contra el coronavirus. Además, celebró la buena atención que recibió en la línea télefonica. “By the way, ya tiene turno para mañana. Impresionante la atención en el 147, llamé y expliqué lo que sucedía, me confirmaron el turno en un minuto. Gracias @gcba”, escribió la mujer.