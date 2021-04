VIRAL: Lagarto gigante asustó a clientes de una tienda al treparse por un estante (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Comensales y trabajadores de un 7-Eleven en Bangkok, Tailandia, se sorprendieron al captar a un animal trepando por los anaqueles del comercio. A través de un video, el cual se hizo viral en redes sociales, se puede observar al ejemplar, parecido a un lagarto, desordenando cuanto producto encuentra a su paso.

Por Infobae

Miles de usuarios compartieron la cápsula en distintos canales, en una de las versiones, los espectadores gritan aterrorizados al ver los movimientos del monitor de agua asiático.

“¡Las estanterías están arruinadas! Oh, Dios mío”, se puede escuchar una voz que exclama sobre el animal. Finalmente, el clip termina con el animal encima del estante, cerca del techo, mientras los presentes se ríen en el fondo.

De aproximadamente 2.5 metros, el reptil se ubica como el segundo lagarto más grande del mundo después del dragón de Komodo. Se trata de un animal de cuerpo largo, musculoso, con una cabeza estrecha y alargada. Su cola puede medir 1.5 metros y la utiliza para desplazarse por el agua, pero también para intimidar a posibles enemigos.

Su color es marrón oscuro o negruzco y tiene puntos amarillos distribuidos en el cuerpo, los cuales se hacen menos visibles con el paso del tiempo.

Es nativo del sureste asiático, encontrándose principalmente en Bangladés, Camboya, sur de China, islas Andamán y Nicobar (India), Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Filipinas y Vietnam.

Su hábitat se caracteriza por ambientes húmedos, principalmente en manglares, pantanos y humedales en altitudes inferiores a los 1000 m, pero también en zonas de cultivo de arroz o palma, e incluso en ciudades con sistemas de canales.

An Asian water monitor goes on a supermarket sweep! The pandemic has affected more than just people. With tourism slowed down, fewer street vendors are open meaning sparse foraging opportunities for urban wildlife making these moments increasingly common.pic.twitter.com/tDlW65cDqq

— Dr. Wildlife ?? (@DrWildlife) April 7, 2021