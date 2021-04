Brazaletes negros y un minuto de silencio: Así homenajearán en la Premier League al príncipe Felipe

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Premier League mostró su pesar por el fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la Reina Isabel II de Inglaterra y anunció que todos los equipos portarán brazaletes negros y respetarán un minuto de silencio en su honor en los partidos de la trigésima primera jornada, que se disputará el fin de semana.

Por LaPatilla.com



El anuncio lo hicieron a través de su cuenta en Twitter donde afirmaron que como “una muestra de respeto, los jugadores llevarán un brazalete negro y habrá un minuto de silencio antes del inicio de cada partido llevado a cabo desde hoy y todo el fin de semana”.

La Premier League es una de las varias Organizaciones y personalidades que emiten palabras de condolencias al palacio real de Buckingham y a la Reina Isabel II.

As a mark of respect, players will wear black armbands and there will be a minute’s silence before kick-off at all Premier League matches played tonight and across the weekend.

— Premier League (@premierleague) April 9, 2021