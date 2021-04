El Perseverance se tomó una selfie con el helicóptero Ingenuity antes de su primer vuelo (FOTO)

El róver Perseverance de la NASA se tomó este martes, en el 46º día marciano de la misión, una selfi junto al helicóptero autónomo Ingenuity durante su trabajo en el planeta rojo.

Por RT

“Dos robots, una selfi. Saludos desde el cráter Jezero, donde me he tomado mi primera selfie en la misión. También estoy observando el helicóptero Ingenuity mientras se prepara para su primer vuelo en unos días. Atreviéndose a cosas poderosas, sin duda”, publicó en Twitter el equipo a cargo del proyecto.

La selfi está compuesta por 62 imágenes individuales, que se tomaron en secuencia mientras el róver miraba el helicóptero, y luego de nuevo mientras miraba la cámara WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering), situada en el extremo de su brazo robótico, explicó la agencia espacial estadounidense.

Two bots, one selfie. Greetings from Jezero Crater, where I’ve taken my first selfie of the mission. I’m also watching the #MarsHelicopter Ingenuity as it gets ready for its first flight in a few days. Daring mighty things indeed.

Images: https://t.co/owLX2LaK52 pic.twitter.com/rTxDNK69rs

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 7, 2021