Los Obama destacan que el príncipe Felipe supo combinar ambición con altruismo

El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) y su esposa, Michelle, aseguraron este viernes que echarán “profundamente de menos” al príncipe Felipe por su sabiduría y liderazgo, y porque demostró que se puede combinar “la ambición con el altruismo”.

En un extenso comunicado, los Obama expresaron sus condolencias a la reina Isabel II y la familia real británica por la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, que falleció este viernes a los 99 años.

“Al lado de la reina o siguiéndola dos pasos por detrás, como es costumbre, el príncipe Felipe demostró al mundo lo que significa ser un marido que sabe apoyar a una mujer poderosa”, afirmaron los que fueran presidente y primera dama de Estados Unidos entre 2009 y 2017.

Destacaron que el duque “encontró una manera de liderar sin exigir ser el centro de atención”, durante su servicio en la Marina británica en la Segunda Guerra Mundial o sus giras por el mundo, y se convirtió así en un “ejemplo extraordinario” de que es posible combinar “la ambición con el altruismo”.

Barack y Michelle Obama recordaron los nervios que sintieron cuando conocieron a la reina Isabel y el príncipe Felipe en el palacio de Buckingham en 2009, pero afirmaron que enseguida se relajaron gracias a la “generosidad” de sus anfitriones.

“El príncipe Felipe, en particular, fue amable y cálido, con un ingenio agudo y un buen humor infalible. Fue nuestra primera impresión del hombre que estaba detrás del título, y en los años siguientes, nuestra admiración por él solo ha crecido. Lo echaremos profundamente de menos”, aseguraron.

El cuerpo del duque de Edimburgo “descansará” en el castillo de Windsor, la residencia de la familia real cerca de Londres, hasta que se celebre su funeral en la adyacente capilla de San Jorge.

EFE

Through his extraordinary example, His Royal Highness Prince Philip proved that true partnership has room for both ambition and selflessness — all in service of something greater. Our thoughts are with Her Majesty the Queen, the Royal Family, and the British people. pic.twitter.com/qbH2ycbcaA

— Barack Obama (@BarackObama) April 9, 2021