Murió el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II

El esposo de la reina Isabel II, el príncipe Felipe, de 99 años, que había sido hospitalizado recientemente y sometido a una intervención cardíaca con éxito, falleció el viernes, anunció el Palacio de Buckingham.

“Con profundo dolor, su majestad la reina anuncia la muerte de su amado esposo, su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo”, afirmó un comunicado. “Su alteza real ha fallecido en paz esta mañana en el Castillo de Windsor”, precisó. AFP

The Royal Family join with people around the world in mourning his loss.

Further announcements will be made in due course.

Visit https://t.co/utgjraQQv5 to read the announcement in full.

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021