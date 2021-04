Instalación de Portland ICE ardió en llamas en medio de violentas protestas (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se quemó durante una protesta el sábado por la noche en Portland, Oregón, que terminó con agentes federales disparando bolas de pimienta para dispersar a los alborotadores, según los informes.

Por New York Post

El enfrentamiento marcó otra noche de caos en la Ciudad de Roses, donde protestas a veces violentas se han desatado casi todas las noches durante casi un año.

“La instalación de Portland ICE está actualmente en llamas”, escribió la periodista independiente Grace Morgan en un tweet acompañado de un videoclip de 7 segundos del pequeño incendio.

En el clip, las llamas golpean una gran hoja de madera en el exterior del edificio marcado con mensajes de graffiti como “¡Reúnanse!” y “F – k ICE”.

Los clips publicados por Morgan y otros periodistas independientes en Twitter no muestran exactamente cómo comenzó el incendio, pero los tweets anteriores muestran a los alborotadores iniciando un pequeño incendio en el camino de entrada de una instalación a unos pocos metros de distancia.

“El primer incendio ANTIFA de la noche ya ha comenzado, hasta ahora la gente se está calentando las manos en esta noche fría”, escribió Morgan en una foto fija de alrededor de media docena de personas reunidas alrededor de un pequeño incendio, algunas de las cuales se acercan a sus manos.

First ANTIFA fire of the night has already kicked off, so far people are just warming their hands on this cold night #PortlandProtests pic.twitter.com/5QJEExq8W8

— Grace Morgan (@gravemorgan) April 11, 2021