Mi madre no murió de Covid-19, la sedaron hasta matarla: Las explosivas declaraciones de Miguel Bosé

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante reiteró su infundada posición sobre la pandemia, que ha causado millones de decesos en el mundo. Acusó a Bill Gates de estar detrás de la crisis sanitaria

Por Infobae

Miguel Bosé no decepcionó y realizó incendiarias declaraciones en una esperada entrevista en la que reiteró su negación acerca de la pandemia, que ha cobrado millones de vidas alrededor del mundo y está comprobada científicamente.

En entrevista con Jordi Évole, para el programa La Sexta, el cantante se mostró furioso al ser cuestionado por la muerte de su madre, quien oficialmente fue víctima del COVID-19.

“Yo creo que mi madre ha tenido una vida fantástica, plena única. Me despedí de ella por teléfono y nunca pensé que la iba a perder”.

“Mi madre no tenía coronavirus, mi madre no tenia COVID, no se murió de COVID y eso tiene que parar. Mi madre se murió y esa es otra historia, y no quiero hablar de eso aquí, sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre”, dijo en entrevista el cantautor español.

Expresó que le reconfortaba que su madre ya no estuviera en este mundo sufriendo, aunque negó en más de una ocasión que el COVID-19 fuese el causante de la muerte de su madre, sino un exceso de sedantes cuando fue hospitalizada el año pasado.

“A mi madre se le sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, ahora está en un lugar fantástico y fuera de esta mierda que nos está lloviendo encima con toda esta sarta de cretinos, de asesinos y criminales. Si ella estuviera vivía le estaría dándole la cara a esta farsa”.

También, este afirmó que ni una sola vez ha usado gel antibacterial y que no procura sana distancia con conocidos. En entrevista abundó que Bill Gates está detrás de la pandemia y que serán muchos los que caigan por “haber inventado una farsa” en torno al coronavirus.

“No he usado gel antibacterial, si veo un ser querido le beso y abrazo. No me he hecho una PCR. Si yo en mi vida hubiera hecho caso al qué dirán nunca hubiera hecho nada (…) hay un plan de Bill Gates”, dijo a Évole.

Explicó que este no cree en la pandemia porque dijo estar bien informado y que este mantendría esa postura. Adelantó que jamás cambiará sus creencias sobre la cepa viral.

“Van a caer unos detrás de otros. Políticos, médicos, farmacéuticos. Yo estoy bien informado (…)Soy negacioncita, es una postura, tengo la cabeza bien alta”, agregó.

En esa parte de la entrevista, en la que el cantante defiende sus postulados negacioncitas sobre el COVID-19, iba más allá de lo visto hasta ahora y acababa con una tensa discusión entre Bosé y Évole, el artista terminó esta dando un golpe en la mesa y gritando.

“Yo ya no hago vida social, no he sido social nunca, he sido salvaje. He tenido unos años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos. Estoy hablando de todo, drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias…descubrí la parte oscura de Bosé que era muy necesaria”, dijo en otro segmento de la entrevista.

Recordando una de las épocas más oscuras de su vida en la que los excesos formaban parte de su día a día, Bosé no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar sobre ello: “Pensaba que drogándote eras más creativo, sí. Utilizándolo bien dan mucho bien y muchos conocimientos, unas visiones de las cosas que son revolucionarias. Cuando pasa a ser un consumo habitual pierden ese sentido, los espíritus que habitan las drogas dejan de ser aliados y pasan a ser enemigos”, reconoció.