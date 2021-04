EEUU aplaudió plan de República Dominicana para regularizar a migrantes venezolanos

Este miércoles 14 de abril, Julie Chung, subsecretaria de Estado interina para el hemisferio occidental de Estados Unidos, se pronunció sobre el plan de regularización por parte de República Dominicana con migrantes venezolanos.

lapatilla.com

Chung, aplaudió el inicio del programa de República Dominicana que busca normalizar la situación a más de 100 mil migrantes en su territorio.

“Aplaudimos el programa de República Dominicana para normalizar el estatus de 100 mil migrantes venezolanos, quienes ahora tienen un camino para continuar su educación o trabajar en la economía formal“, indicó Chung en su cuenta oficial en Twitter. Nosotros elogiamos a Luis Abinader, su liderazgo en este tema y apoyo a la restauración de la democracia en Venezuela, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter.

We applaud the Dominican Republic’s program to normalize the status of 100K Venezuelan migrants, who now have a path to continue their education or work in the formal economy. We commend @luisabinader’s leadership on this issue & his support for restoring democracy in Venezuela.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) April 14, 2021