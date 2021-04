Cuba elige a Plus Ultra para hacer una ‘misión médica’ con su único avión (Fotos)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La República de Cuba ha elegido a Plus Ultra para operar un vuelo oficial a Gabón con más de un centenar y medio de sanitarios a bordo. Una muestra de la relación existente entre la aerolínea y el gobierno caribeño, uno de los principales aliados del régimen de Nicolás Maduro.

Por BEATRIZ TRIGUERO / JOAQUÍN HERNÁNDEZ / vozpopuli.com

Tras regresar de Caracas, el pasado 9 de abril el avión A340-300 de Plus Ultra voló desde Madrid a la Habana para recoger un día después a 159 sanitarios. Se dirigían hacia el aeropuerto africano de Libreville (Gabón) “en un vuelo chárter de la aerolínea española”, según ha revelado el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en un comunicado.

A preguntas de Vozpópuli, desde Plus Ultra explican que se trató de “un vuelo charter que se realizó tras recibir una petición por parte del Gobierno de Gabón a Plus Ultra, y en el que se trasladó un total de 180 pasajeros de La Habana a Libreville”, no 159 como señala Cuba.

Además, aseguran que “en ningún momento hubo contactos entre Plus Ultra y el gobierno cubano en relación a este vuelo, que fue acordado, firmado y el pago realizado por el Gobierno de Gabón”. Sin embargo, reconocen que “fue el único vuelo realizado por Plus Ultra en esta ruta al no tratarse de un vuelo regular sino de un vuelo de fletamiento (charter), que se realizó de forma ad hoc”.

Es decir, que no suelen trabajar en Gabón, mientras que sí mantienen operaciones comerciales en Cuba de manera continuada desde casi su nacimiento. Plus Ultra comenzó a operar vuelos en el país caribeño en 2017, dos años después de ‘arrancar’ como aerolínea. En ese año, operó 35 vuelos entre Madrid y La Habana, según consta en los registros de Aena.

Paralelamente, el Gobierno cubano asegura que el vuelo a Gabón se trató de “el mayor grupo de colaboradores cubanos que llega al país africano desde que se firmó el primer acuerdo de cooperación en el sector de la salud en 2004”.

Cuba tiene desplegados más de 30.000 médicos en 66 países de todo el mundo y la exportación de médicos constituye una de las primeras fuentes de ingresos de la economía del país, por delante del turismo.

Las “misiones médicas cubanas” (como se conocen popularmente) han sido denunciadas por organizaciones como Human Rights Watch por violar los derechos humanos; mientras que Estados Unidos las consideró “trabajos forzados” en su último informe anual sobre la trata de personas, según revela el periódico cubano 14ymedio.

El Consejo de Ministros aprobó la ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra con el apoyo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos. Curiosamente, el actual embajador español en Cuba, Ángel Martín Peccis, llegó a este puesto hace unos meses por imposición de Ábalos, tal y como publicó Vozpópuli.

Elige a Plus Ultra frente a otras aerolíneas

De todas las aerolíneas que podrían haber operado este vuelo, Plus Ultra ha sido la escogida pese a que actualmente sólo cuenta con un avión en su flota, tal y como avanzó Vozpópuli. La aerolínea tiene desde hace años un acuerdo de código compartido (para explotar conjuntamente una determinada ruta) con Cubana de Aviación, la aerolínea oficial de Cuba, según consta en las cuentas de la compañía depositadas en el registro mercantil.

Aún así, Iberia y Air Europa operan la mayoría de los vuelos entre España y Cuba. En 2020, Plus Ultra voló seis veces entre ambos países y Cubana de Aviación lo hizo en 74 ocasiones; frente a los 265 y 190 vuelos de Iberia y Air Europa, respectivamente. En 2019, Plus Ultra sólo voló una vez entre Madrid y La Habana; Cubana de Aviación, 178 veces; Air Europa, 729; e Iberia, 730.

Hasta que regresó de Libreville y operó su primer vuelo del año a Lima (Perú) el pasado 12 de abril, Plus Ultra sólo había operado dos vuelos, ambos con Venezuela. La aerolínea ha mantenido parado su único avión entre enero y marzo, cuando volvió a ponerlo en marcha al recibir luz verde del Gobierno venezolano para realizar en exclusiva la ruta con España.

Es, por el momento, la única compañía aérea que ofrece vuelos directos entre Madrid y Caracas mientras Iberia y Air Europa siguen a la espera de recibir la autorización correspondiente para recuperar el tráfico en esa ruta. De hecho, el Gobierno ha pedido desde febrero al régimen de Maduro que normalice las conexiones aéreas del resto de aerolíneas, tal y como avanzó Vozpópuli.

El vínculo de un accionista de Plus Ultra con Cuba

Más allá de la relación comercial entre ambas aerolíneas, fuentes conocedoras de la compañía destacan el vínculo entre uno de sus fundadores, José Carlos de Santiago Bartolomé (empresario turístico y de medios de comunicación oriundo de Valladolid) y el Gobierno cubano.

Desde Plus Ultra se han limitado a señalar que Santiago Bartolomé dejó de ser consejero en 2016 y “actualmente no tiene ninguna responsabilidad de dirección o gestión en la empresa”, si bien este medio ha podido confirmar que sigue vinculado a Plus Ultra como accionista. Uno de los medios de comunicación bajo su órbita, la marca Excelencias, es Caribbean News, que llegó a publicar que las revistas del grupo eran las que se utilizaban en los vuelos de Plus Ultra.

Santiago Bartolomé es también impulsor de la compañía Gold Black Investments, especializada en envíos y comercio electrónico, entre otros servicios, dentro y alrededor de Cuba.Entre los principales clientes de su compañía sobresalen empresas participadas o ligadas al Gobierno cubano, como el Grupo Empresarial Palco, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, la tabacalera Habanos SA o la compañía de alimentos Industrial Molinera de la Habana.

La filial de Gold Black en España, Gold Black Investments SA, fue creada en 2001 por Santiago Bartolomé, si bien, según los registros de la plataforma Insight View, empezó a registrar ingresos recién en 2012. La administradora única de Gold Black Investments en España es, desde 2011, Ana de Santiago Gómez Natalia, quien comparte distintas sociedades con el también socio fundador de Plus Ultra.

A preguntas de Vozpópuli sobre Cuba, Santiago Bartolomé ha reconocido tener vinculación con ese país desde los años 90′. Ha dicho no vivir permanentemente allí, sino tener estancias ocasionales: ha respondido que le tocó pasar parte del confinamiento en Cuba por cuestiones fuera de su control. A preguntas sobre las relaciones con el Estado cubano de Gold Black, ha esgrimido que todas las empresas cubanas tienen vinculación con el Gobierno.

Ha añadido que tiene también vinculaciones con Cuba como así también con México y Panamá, entre otros países latinoamericanos, a través de un grupo de medios de comunicación que ha expandido desde Santiago de Cuba hacia todo el Caribe, y de una academia iberoamericana de gastronomía qué él mismo ha impulsado. En Panamá tiene una empresa de paquetería.

Ha incidido en que Gold Black no tiene ninguna vinculación con Plus Ultra, una apuesta “personal” para él. “Estoy orgulloso de haber fundado una compañía que nació española”, ha reivindicado, tras insistir en que no participa actualmente del día a día de la aerolínea sino que posee una porción minoritaria de acciones como socio fundador.