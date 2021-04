Detallaron cómo será el tercer portaviones de China

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La Armada china está modernizando radicalmente sus capacidades con la atención de muchos especialistas navales del mundo puesta en los detalles de su impresionante programa de construcción de buques de guerra.

Por RT

Así, los expertos del portal especializado estadounidense Naval News han estudiado una nueva imagen satelital que muestra claramente cómo el portaviones de Tipo 003, el más grande buque de guerra chino, está tomando forma en los astilleros de Shanghái.

A juzgar por el tamaño de la parte inferior de la nave, sus dimensiones no difieren mucho de los más avanzados y mayores portaviones estadounidenses de la clase Gerald R. Ford que desplaza 100.000 toneladas.

