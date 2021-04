Zidane y su tajante respuesta a un periodista que le preguntó por su futuro en el Real Madrid

Posteado en: Deportes, Titulares

Ya son varias las semanas en la que se rumorea que Zinedine Zidane podría dejar de ser el técnico del Real Madrid, pero su equipo venció al Barcelona en el Clásico y se acercó a la cima de la LaLiga, además de eliminar al Liverpool y avanzar a las semifinales de la UEFA Champions League. En ese contexto, el DT francés quiso evitar pronunciarse sobre su futuro pero tuvo que ser tajante ante las constantes preguntas sobre este tema.

Por: Infobae

En su encuentro virtual con los medios de comunicación antes del partido ante Getafe por la Fecha 33 del torneo español, Zizou expuso su molestia cuando al consultarle si consideraba que existían las mismas probabilidades de quedarse y de salir.

“Tú no sabes nada y además no puedes comentar lo que no sabes. No miro al futuro nunca, ni ahora ni cuando decían que hay que quitar a Zidane. Estoy aquí y voy a pelear hasta el último día. No va a cambiar nada, aquí es el día a día. No sé lo que va a pasar dentro de tres meses o un año. Mañana vamos a jugar un partido y eso es lo que nos interesa aquí. Nada más”, le respondió al periodista Álvaro Montero de Mediaset.

Zidane aprovechó también su rueda de prensa para hablar de la marcha de su equipo, recordando cómo están luchando por dos competiciones tras una temporada difícil: “No hemos dudado nunca del trabajo que hacemos. Los jugadores están metidos en lo que hacen, creen en lo que hacen y las dificultades nos hacen más fuertes. La afición está orgullosa del equipo y yo, como entrenador, muy feliz también.”

Otro de los temas de conversación surgidos en su conferencia fue su presunta suerte y su condición de gran constructor de formaciones pero no de entrenador total. Se lo tilda de gran gestor en el vestuario pero no de estratega, pero Zidane se lo toma con mucha calma.

“Y qué voy a cambiar. Tengo flor, sí, y es verdad: de entrenar a este equipo y estar en este gran club. No creo que sea un desastre de entrenador. Y no soy el mejor, seguro, pero me gusta lo que estoy haciendo. Lo importante es meter pasión en todo lo que te gusta. Yo sé dónde estoy, lo importante es dar el máximo cada día, pero sobre todo mis jugadores. Ellos son lo más importante de todo”, recalcó.

Los rumores de salida han vuelta a aparecer también por una conversación que tuvo Zidane con Alessandro Del Piero tras el duelo ante Liverpool. “La Juventus siempre ha sido importante para mí, estuve cinco años en Turín. ¿Si me volverá a ver en Italia como entrenador en el futuro? No lo sé, estoy aquí por ahora. Veremos”, dijo el estratega galo a la TV italiana.

Zidane, quien ha ganado dos veces LaLiga (2017 y 2020) y fue tres veces campeón de Europa (2016, 2017 y 2018) como DT del Real Madrid, tiene contrato hasta 2022 pero podría firmar hasta 2025 para acompañar a Florentino Pérez, que ha prolongado esta semana su mandato como presidente. Lo cierto es que solo está enfocado en este curso, donde tiene grandes objetivos: está a solamente un punto del Atlético de Simeone en el certamen doméstico y enfrentará al Chelsea por un lugar en la final de la Champions.